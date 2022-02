Il rublo scende bruscamente con il morso delle sanzioni, mandando i russi nelle banche

Mosca (AFP) – I russi comuni hanno affrontato la prospettiva di un aumento dei prezzi e di una riduzione dei viaggi all’estero a causa delle sanzioni occidentali sull’invasione dell’Ucraina. Ha fatto precipitare il rublo, mandando persone irrequiete in coda alle banche e agli sportelli automatici lunedì in un paese che ha visto più di un disastro valutario nell’era post-sovietica.

La valuta russa è scesa di circa il 30% Contro il dollaro USA dopo che i paesi occidentali hanno annunciato misure per bloccare alcune banche russe dal sistema di pagamento internazionale SWIFT e per limitare l’uso da parte della Russia delle sue enormi riserve valutarie. Il tasso di cambio ha poi ripreso vigore dopo un rapido intervento della Banca centrale russa.

Ma la pressione economica è diventata più dura quando gli Stati Uniti hanno annunciato più sanzioni più tardi lunedì per paralizzare qualsiasi attività della Banca centrale russa negli Stati Uniti o detenuta dagli americani. L’amministrazione Biden ha stimato che la mossa potrebbe influenzare “centinaia di miliardi di dollari” di finanziamenti russi.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno affermato che Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Giappone, Unione Europea e altri paesi si uniranno agli Stati Uniti nel prendere di mira la Banca centrale russa.

Tyler Kostra, professore associato di politica e relazioni internazionali all’Università di Nottingham, ha affermato di non ricordare un esempio simile del passato di un’economia messa in ginocchio dalle sanzioni globali.

“Questo Occidente sta causando una crisi valutaria per la Russia”, ha detto Kostra, che studia le sanzioni economiche.

I russi, preoccupati che le sanzioni infliggeranno un duro colpo all’economia, da giorni si riversano su banche e bancomat, con segnalazioni sui social media di lunghe code e macchine in esaurimento. Anche le persone in alcuni paesi dell’Europa centrale si sono affrettate a prelevare denaro dalle filiali della Sberbank di proprietà statale in Russia Dopo essere stato sottoposto a sanzioni internazionali.

L’amministrazione dei trasporti pubblici di Mosca ha avvertito i residenti della città durante il fine settimana che potrebbero incontrare problemi con l’utilizzo di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare le tariffe perché VTB, una delle banche russe soggette a sanzioni, gestisce i pagamenti con carta su metropolitane, autobus e tram di Mosca. .

Economisti e analisti hanno affermato che un forte deprezzamento del rublo significherà una diminuzione del tenore di vita del cittadino russo medio. I russi fanno ancora affidamento su molti beni importati ed è probabile che i prezzi di questi articoli, come iPhone e PlayStation, aumentino. Viaggiare all’estero diventerà più costoso perché i rubli acquistano meno valuta all’estero. Le turbolenze economiche più profonde arriveranno nelle prossime settimane se gli shock dei prezzi e i problemi della catena di approvvigionamento causeranno la chiusura delle fabbriche russe a causa della minore domanda.

“Questa economia si diffonderà molto rapidamente”, ha affermato David Feldman, professore di economia alla William & Mary in Virginia. Tutto ciò che viene importato vedrà aumentare il costo locale nella valuta. E l’unico modo per fermarlo è fornire un grande supporto”.

Kostra ha affermato che la Russia si è mossa per produrre molti beni a livello nazionale, inclusa la maggior parte del cibo, per proteggere l’economia dalle sanzioni. Ha predetto che alcuni frutti, ad esempio, che non potrebbero essere coltivati ​​in Russia “diventeranno improvvisamente molto più costosi”.

Kostra ha affermato che l’elettronica sarebbe un punto dolente, poiché i computer e i telefoni cellulari dovrebbero essere importati e il costo aumenterebbe. Anche i servizi esteri come Netflix possono costare di più, anche se una società del genere può abbassare i prezzi in modo che i russi possano ancora permetterseli.

Il governo russo dovrà intervenire per sostenere industrie, banche e settori economici in declino, ma senza l’accesso a valute forti come il dollaro USA e l’euro, potrebbe dover ricorrere alla stampa di più rubli. È una mossa che può trasformarsi rapidamente in iperinflazione.

Il declino del rublo ha riportato alla memoria ricordi di crisi precedenti. La valuta ha perso gran parte del suo valore all’inizio degli anni ’90 dopo la fine dell’Unione Sovietica, con l’inflazione e la perdita di valore che hanno spinto il governo a sbarazzarsi di tre zeri dalle monete del rublo nel 1997. Poi sono arrivati ​​ulteriori cali dopo la crisi finanziaria del 1998 in cui molti depositanti hanno perso i loro risparmi e un altro crollo nel 2014 a causa dei bassi prezzi del petrolio e delle sanzioni imposte dopo che la Russia si è impadronita della Crimea ucraina.

La Banca centrale russa è subito intervenuta per cercare di arginare il calo del rublo. Ha alzato bruscamente il tasso chiave nel disperato tentativo di sostenere la valuta e prevenire una corsa agli sportelli. Ha anche affermato che la Borsa di Mosca sarebbe rimasta chiusa lunedì.

La banca ha alzato il tasso di interesse di riferimento al 20% dal 9,5%. Ciò è avvenuto dopo la decisione occidentale di domenica di congelare le riserve di valuta forte della Russia Si tratta di una mossa senza precedenti che potrebbe avere gravi conseguenze per la stabilità finanziaria del Paese.

Non era chiaro esattamente quale quota sarebbe paralizzata nel mucchio di valuta forte della Russia da 640 miliardi di dollari, alcuni dei quali sono detenuti al di fuori della Russia. Funzionari europei hanno detto che almeno la metà sarebbe stata colpita.

Ciò ha notevolmente aumentato la pressione sul rublo, minando la capacità delle autorità finanziarie di sostenerlo utilizzando le riserve per l’acquisto di rubli.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha descritto le sanzioni, che includevano il congelamento delle riserve in valuta forte della Russia, come “pesanti”, ma lunedì ha affermato che “la Russia ha le capacità necessarie per compensare il danno”.

Le misure adottate per sostenere il rublo sono di per sé dolorose perché l’aumento dei tassi di interesse può soffocare la crescita rendendo più costoso l’accesso delle aziende al credito. Koskra ha affermato che anche i russi che hanno preso in prestito denaro, come proprietari di case con mutui o imprenditori che hanno preso in prestito, potrebbero essere danneggiati dalla decisione della banca centrale di raddoppiare i tassi di interesse.

La banca centrale ha ordinato altre misure per aiutare le banche ad affrontare la crisi iniettando più liquidità nel sistema finanziario e allentando le restrizioni alle operazioni bancarie. Allo stesso tempo, ha temporaneamente impedito ai non residenti di vendere obbligazioni governative per contribuire ad alleviare la pressione sul rublo da parte di investitori stranieri in preda al panico che cercavano di guadagnare da questi investimenti.

Il rublo è sceso di circa il 30% rispetto al dollaro USA all’inizio di lunedì, ma si è stabilizzato dopo la mossa della banca centrale. In precedenza, è stato scambiato a un minimo record di 105,27 per dollaro, in calo da circa 84 per dollaro alla fine di venerdì, prima di recuperare a 94,43.

Le sanzioni annunciate la scorsa settimana hanno portato la valuta russa al livello più basso della storia nei confronti del dollaro.

Sweet ha contribuito da New York e McHugh da Francoforte, Germania. I giornalisti dell’Associated Press Kelvin Chan hanno contribuito a Londra e Daria Litvinova a Mosca.