Putin e la sua storia d’infanzia. Influirà sul corso della guerra futura?!

“Lì, scendendo le scale, ho imparato una lezione veloce e duratura sul ritorno essere nell’angolo. C’erano orde di topi davanti all’ingresso principale. Io e i miei amici li abbiamo inseguiti con i bastoni. Una volta ho notato un enorme topo e l’ho inseguito lungo il corridoio fino a quando l’ho inseguito nell’angolo. Non aveva un posto dove scappare. Improvvisamente si alzò di scatto e si precipitò verso di me. Ero sorpreso e spaventato. Ora il topo mi stava inseguendo. Saltò giù dal pianerottolo e scese le scale. Fortunatamente, sono stato un po’ più veloce e sono stato in grado di chiudergli la porta in faccia”, ha ammesso Putin prima di prendere il potere.

Non è un segreto che la guerra di Putin in Ucraina non sia ancora andata per il verso giusto. I russi soffrono di militari (attrezzature) e enormi perdite sotto forma di migliaia di soldati morti.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito venerdì che “dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, le forze russe hanno perso quasi 14.200 soldati”.

Le perdite totali in combattimento dei russi al 18 marzo, secondo i dati ucraini: oltre 14 mila. Persone, 450 carri armati, 1448 veicoli corazzati da combattimento, 205 sistemi di artiglieria, 72 lanciarazzi multipli, 43 sistemi di difesa antiaerea, 93 aerei, 112 elicotteri, 879 veicoli a ruote, tre battelli d’acqua, 60 carri armati e 12 droni.

Chiudi Gli osservatori del Cremlino si chiedono se Putin sia l’unico a sentirsi intrappolato in Ucraina dagli eventi in Ucraina e si preoccupano della sua prossima mossa.

Gli osservatori occidentali avvertono che le forze russe potrebbero entrare in una fase più brutale e distruttiva della guerra, circondando grandi città e usando tattiche d’assedio per intensificare la violenza nel tentativo di costringere l’Ucraina alla resa. Nonostante le complessità logistiche e strategiche dell’esercito russo in Ucraina, Putin finora non ha mostrato segni di voler fare marcia indietro.

Invasione dell’Ucraina. Quale sarà il prossimo passo di Putin?



Gli analisti affermano che Putin sembra aver sopravvalutato la capacità dell’esercito russo di schiacciare rapidamente la resistenza ucraina.

Le più grandi città ucraine hanno coraggiosamente eretto una diga sugli invasori russi, respingendo i loro attacchi. Sanzioni senza precedenti imposte dai paesi di tutto il mondo alla Russia hanno silurato la valuta russa e la sua borsa, oltre a spingere i cittadini russi a fare lunghe e simboliche file davanti agli sportelli bancomat. La resistenza ucraina si è rivelata molto più forte di quanto ci si aspettasse.

Secondo analisti americani, il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina nella fase attuale della guerra potrebbe essere pericoloso per l’immagine di Putin.

Vladimir Vladimirovich Putin ha costruito la reputazione di leader forte e insostituibile della Russia per due decenni. La leggenda del comandante forte è stata costruita, tra l’altro, prima sulle basi di vittorie militari. Le forze russe sono state impegnate in lunghe e brutali campagne militari in Siria o nella regione russa della Cecenia.

“Se lei getta la spugna e dice Colpa mia, abbiamo fallito “Distruggerai l’immagine di Putin, l’immagine saggia”, afferma Joshua Tucker del Center for Advanced Russian Studies della New York University.

Anche una vittoria militare della Russia usando la forza schiacciante, che molti esperti ritengono possa ancora essere ottenuta dalla Russia, rischia di portare a una guerriglia in Ucraina.

Nelle ultime settimane, Putin ha anche risvegliato preoccupazioni di lunga data sulle capacità nucleari della Russia, mettendo le forze nucleari russe in “alta prontezza”. Così, ha acceso discussioni tese sulla possibilità di una guerra nucleare, che fino a poco tempo fa era considerata uno scenario assurdo.

Tutto ciò sta spingendo i leader mondiali a cercare modi per fornire a Putin una “via d’uscita” accettabile.

La Casa Bianca non vuole reagire in modo esagerato al suono nucleare di Putin con la spada. Tuttavia, non è chiaro se Putin troverà accettabile una proposta di riduzione dell’escalation occidentale, osserva il vice.

Come il grande topo che una volta lo inseguì lungo il corridoio di Leningrado, un Putin assediato potrebbe decidere che il modo migliore per uscire dalla situazione attuale è aumentare ulteriormente le tensioni.

La domanda è qual è la paura più grande: la paura che appaia debole se se ne va, o la paura che la situazione della Russia si deteriori drammaticamente se Putin fa pressioni per intensificare il conflitto? Questo è ciò che lo rende un momento pericoloso, afferma Joshua Tucker, esperto di Russia alla New York University.

(Fonte: Vice.com)