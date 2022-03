87 partite per 2 zloty: un pacchetto modesto per aiutare l’Ucraina

Messaggio

uno sconto

18 marzo 2022, 20:45

Un nuovo Humble Bundle è disponibile per la vendita. Si compone, tra l’altro, di 87 videogiochi e molti libri di testo di giochi di ruolo cartacei, graphic novel e software per computer. I soldi della vendita del kit andranno a organizzazioni che forniscono assistenza alle vittime della guerra in Ucraina.





















Oggi alle 19:00 CET il pacchetto Stand with Ukraine è stato messo in vendita su HumbleBundle.com. Tutti i proventi saranno devoluti alle organizzazioni umanitarie che forniscono assistenza alle vittime della guerra al confine orientale della Polonia.

atteggiamento umile con l’ucraina kupisz tutaj .package

È possibile acquistare il set facendo clic sul pulsante in alto. Si compone di 122 oggetti, 87 dei quali sono videogiochi. Il resto sono libri di testo per giochi di ruolo cartacei, graphic novel e software per computer. Almeno per tutto devi pagare molto 36,39 euro (circa 172 PLN)Non solo lo scopo è lodevole, ma anche il contenuto della confezione è impressionante.

Rimanendo nel tuo giardino, diamo un’occhiata ai giochi che possono essere acquistati in questo modo. Ci sono molti titoli molto grandi e nuovi tra loro. Consentitemi di citare solo una parte: l’elenco completo può essere trovato al link a cui conduce il pulsante sopra.





Riceverai la maggior parte di questi prodotti sotto forma di una chiave che deve essere assegnata al tuo account Steam, salvo diversa indicazione. L’evento durerà una settimana e terminerà il 25 marzo alle 19:00 CEST.

Atteggiamento umile con il pacchetto Ucraina – grigio wybrane

Altre interessanti promozioni e promozioni per giochi, equipaggiamento e accessori per i giocatori possono essere trovate sulla nostra pagina dedicata promocje.gry-online.pl.