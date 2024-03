Brasile. I leader militari hanno rivelato i dettagli del colpo di stato pianificato da Jair Bolsonaro

I massimi leader militari brasiliani hanno rivelato i dettagli del colpo di stato pianificato dall’ex presidente Jair Bolsonaro. Ciò sarebbe dovuto accadere se avesse perso le elezioni alla fine del 2022. Il colpo di stato non è avvenuto perché l’esercito si è rifiutato di sostenerlo. L'avvocato difensore dell'ex presidente brasiliano, Fabio Wajngarten, ha descritto le testimonianze dell'esercito fornite alla polizia come “descrizioni folcloristiche”.

I principali media brasiliani hanno riferito venerdì che il comandante supremo dell'aeronautica militare, generale Carlos de Almeida Baptista Jr. Mostra i dettagli del colpo di stato pianificato da Jair Bolsonaro, l'ex presidente del Brasile, nel caso in cui perdesse le ultime elezioni presidenziali, alla fine del 2022. Dopo che il politico di sinistra Inacio Lula da Silva ha ottenuto la maggioranza dei voti, il il colpo di stato non è avvenuto. Come si è scoperto, i generali non erano d'accordo con la proposta di Bolsonaro.