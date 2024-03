6 giochi e 1 DLC da giocare gratuitamente questo fine settimana primaverile, inclusi giochi di ruolo Cyberpunk e gare hawaiane

Messaggio

Marco 15 2024, 22:14

Questo fine settimana potrai riprodurre in streaming sei produzioni gratuitamente. Questi includono Deus Ex: Mankind Divided, Dead By Daylight, The Crew Motorfest e Rainbow Six: Siege.





















Fonte immagine: The Crew Motorfest IO

Non mancano i giochi gratuiti. Quindi abbiamo rivisto le offerte nei negozi di distribuzione digitale e preparato un elenco dei prodotti disponibili Puoi testarlo gratuitamente questo fine settimana o impostarlo in modo permanente per i tuoi account.





Attenzione: Alcune delle promozioni riportate di seguito sono limitate nel tempo, pertanto alcune offerte potrebbero non essere aggiornate (a seconda di quando le guardi).





giochi gratuiti

Negozio di giochi leggendari

Deus Ex: L'umanità divisa

Deus Ex: L'umanità divisa È il quarto capitolo completo della popolare serie di giochi di ruolo. Interpretiamo l'agente Adam Jensen, la cui missione è smascherare gli Illuminati.

Voto medio su Metacritic.com: 83% misurazione: 45GB Versione linguistica: Polonia

il ponte

il ponte È un puzzle game in cui dobbiamo sperimentare la gravità.





Voto medio su Metacritic.com: 74% misurazione: 400 MB Versione linguistica: Polonia

Contenuti scaricabili gratuiti per The Sims 4

È disponibile una promozione per PC, durante la quale riceverai il DLC gratuitamente Giocare in cortile Liberare Sim4. Puoi trovare ulteriori informazioni al riguardo qui.





Fine settimana liberi

X-Box

I titolari di abbonamenti Xbox Game Pass Core e Ultimate possono testare i seguenti prodotti.

Morto in pieno giorno

Dead By Daylight è un gioco survival horror con uno stile horror asimmetrico. Durante il gioco, quattro giocatori assumono il ruolo di sopravvissuti e uno di assassino. Entrambe le parti perseguono i propri obiettivi.





Voto medio su Metacritic.com: 71% misurazione: 67 GB Versione linguistica: Inglese

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege è un FPS tattico online. Durante la partita giochiamo come membri della squadra in attacco o in difesa e, insieme ad altri quattro giocatori, dobbiamo raggiungere l'obiettivo prefissato. In questo aiutano le particolari competenze degli operatori.

Voto medio su Metacritic.com: 74% misurazione: 59 GB Versione linguistica: Polonia

Parcheggia oltre

Park Beyond è una strategia economica in cui gestiamo il nostro parco divertimenti. Ciò che rende unico questo titolo è il fatto che non siamo limitati dalle leggi della fisica quando progettiamo le attrazioni.

Voto medio su Metacritic.com: 80% misurazione: 29 GB Versione linguistica: Polonia

Festival dell'auto dell'equipaggio

The Crew Motorfest è un gioco di corse open-world ambientato alle Hawaii.

Voto medio su Metacritic: 75% misurazione: 45GB Versione linguistica: Polonia

