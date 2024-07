Galaxy Buds3 Pro: le migliori cuffie nella storia di Samsung (test)

Samsung ha presentato a Parigi le cuffie Galaxy Buds3 e Buds3 Pro. Il primo è in-ear, il secondo è in-ear e sto usando quest’ultimo da alcuni giorni.

Il design è fantastico: 9/10

Queste non sono le tue umili cuffie nere e non c’è dubbio sull’apprezzamento qui. Il design è audace, le associazioni con gli Apple AirPods Pro sono inevitabili, ma a parte il “bastone e palla”, Samsung ha fatto tutto a modo suo. Innanzitutto, i bastoncini contenenti il ​​microfono e l’area touch hanno una sezione trasversale triangolare e l’angolo distinto sporge dalla nostra testa. Quindi non c’è un flusso noioso, c’è una certa personalità. Le cuffie si adattano perfettamente, almeno ai lobi delle orecchie, aderiscono molto meglio alle orecchie rispetto agli Apple AirPods Pro Gen2.

La custodia di ricarica con cover trasparente era già sul mercato, ma va bene così. Sono contento che i bordi dei montanti del case siano smussati e che le cuffie possano anche stare in piedi e non semplicemente sdraiarsi come fanno molti concorrenti. Il produttore ha anche deciso di includere un grande pulsante di accoppiamento sul fondo del case – il che è positivo.

Le strisce LED sulle cuffie possono sembrare interessanti, ma tutto quel bagliore non è necessario. Tuttavia, potrebbe essere utile quando perdiamo il telefono al buio, così come emettere un suono attivato nell’app Samsung Find.

Le cuffie sono compatibili con il codec Samsung SSC con una frequenza di campionamento 2 volte superiore rispetto alle soluzioni della concorrenza. Sui telefoni Samsung, abbiamo audio lossless a 24 bit/96kHz. Inoltre, l’azienda ha utilizzato un doppio subwoofer in ciascuna cuffia, separato per ciascuna coppia di altoparlanti. Qui abbiamo un tweeter per bassi (10,5 mm) e un tweeter piatto unico (6,1 mm) che supporta frequenze fino a 40 kHz. Tieni presente che i Buds3, che non hanno l’elastico, hanno un singolo tweeter da 11mm, quindi le loro caratteristiche audio sono completamente diverse.

Suono: Samsung non scherzava, è difficile smettere di ascoltare – 10/10

Non è il suono noioso e oleoso degli AirPods ProSamsung non sta cercando di fingere di essere delle cuffie audiofile ad ogni costo. La firma sonora è piacevole e calda ma con bassi molto veloci, senza estensioni inutili e con notevoli strozzature quando necessario, soprattutto quando appare il basso. D’altro canto, però, i Buds3 Pro possono sorprendervi anche con una luminosità eccezionalmente elevata per i tipici auricolari V-buds, scatenando una raffica di note alte penetranti. La scena musicale molto ampia e la grande separazione ti affascinano, puoi sentire un po’ d’aria tra gli strumenti e cosa posso dire, il nuovo suono Samsung è molto buono, molto universale e allo stesso tempo non sembra noioso.

Forse la cosa non così ovvia che sta succedendo qui è l’erogazione dei bassi, che è allo stesso tempo veloce e nell’elasticità della cassa si nota un po’ di compressione Sonos, e d’altra parte, il sub- i bassi non sono decisamente secchi e abbiamo molto spazio per aggiungerne altri se le preferenze di qualcuno vanno. Che tendenza. Mi sono dovuto abituare: all’inizio le cuffie mi hanno sorpreso, perché dove qualcosa iniziava in modo oleoso come con Sennheiser, all’improvviso è finito come con Apple e viceversa. Tuttavia, dopo un po’ la mia mente ha cambiato idea e ho capito: che meraviglioso allineamento, questo è esattamente quello che mi mancava da sempre.

Inoltre, dopo essermi connesso al Galaxy S24 e aver ascoltato Apple Music, ho notato facilmente quanto sprecavo sul mio iPhone ascoltando le mie canzoni preferite. Apple non supporta l’audio ad alta risoluzione nelle cuffie e i Samsung Galaxy Buds3 Pro sono al livello in cui la differenza diventa effettivamente evidente. Dolby Atmos e la risoluzione ci coccolano, come se fossimo qualche passo più vicini all’artista, e non si tratta dei diversi livelli di volume su iOS e Android.

Un’ulteriore caratteristica è l’ANC adattivo, i cui vantaggi sono doppi. Innanzitutto, è in grado di accedere alla situazione in modo intelligente, regolando il volume dell’interlocutore o adattandosi dinamicamente alle mutevoli condizioni acustiche di un determinato luogo. Inoltre vengono apportate correzioni anche a seconda che le cuffie siano posizionate saldamente o liberamente nell’orecchio. In secondo luogo, il funzionamento dell’ANC è stato migliorato grazie all’apprendimento automatico. Anche se non ho ancora potuto verificarne il funzionamento in aereo, cosa che farò presto, le cuffie dell’autobus eliminano tutti i rumori intorno a me, lasciando solo la voce della guida che ci porta in giro per Parigi. Le cuffie hanno superato a pieni voti anche il test dell’asciugacapelli e non hanno avuto alcuna possibilità di sovrastare la musica.

Funzionalità aggiuntive – 10/10

Una delle funzioni musicali e sociali più interessanti delle cuffie Samsung è Auracast, che ti consente di trasmettere l’audio da un telefono a più cuffie contemporaneamente. Forse la novità più interessante è il traduttore dell’intelligenza artificiale, che, magari non in tempo reale, ma con un ritardo di 1-2 frasi ci dirà in polacco di cosa parlano gli interlocutori al tavolo.

Oltre all’assistente vocale Bixby, i clienti hanno accesso ad altre piattaforme popolari. Tutto quello che devi fare è installare prima l’app Alexa o Google Assistant e l’assistente vocale ci chiederà innanzitutto quale piattaforma utilizzare di default.

Anche il suono nelle cuffie viene personalizzato in base a un test dell’udito. Le frequenze individuali vengono corrette in base alle differenze nel funzionamento dell’apparecchio acustico di una determinata persona e, se necessario, il suono viene amplificato fino a 20 dB. I nuovi Buds hanno sicuramente molto da offrire rispetto agli smartphones Samsung, perché oltre al codec audio lossless abbiamo anche profili ANC aggiuntivi e oltre alla modalità Ambient ci sono anche contenuti multimediali e chiamate.

Per quanto riguarda la comunicazione, i test durati diverse ore non hanno sollevato obiezioni da parte dei miei interlocutori. Se ci sono difficoltà, sono causate dalla scomparsa del segnale del cellulare e non dalle cuffie stesse. Samsung utilizza un modello linguistico e un database di modelli vocali proprietari. Anche in condizioni di rumore elevato, le cuffie sono in grado di recuperare il parlato dell’utente e garantirne l’intelligibilità. Inoltre, quando si effettuano chiamate tra utenti degli ultimi modelli di cuffie Samsung, si può contare su una larghezza di banda audio più ampia e quindi su una qualità di chiamata più elevata.

riepilogo

Durante i test, il Samsung Galaxy Buds3 Pro ha effettivamente distrutto gli Apple AirPods Pro Gen 2. Ma ammettiamolo, non è un compito particolarmente difficile. Le cuffie di Apple possono essere un riferimento, ma con un prezzo decisamente eccessivo e un design retrò e accattivante, costruito con il desiderio di piacere a tutti.

I Galaxy Buds3 Pro, invece, sono qualcosa di speciale, portano energia positiva, suono intimo e raffinato e un suono sorprendentemente ben sintonizzato. E anche se qui non mancano le innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, ciò non oscura ciò che è più importante. Prima di tutto, queste cuffie suonano alla grande. Non c’è momento migliore per acquistarli: il produttore ha preparato una prevendita con un enorme rimborso. Se stai considerando i Galaxy Buds3 Pro, fermati definitivamente. Basta comprarlo.

La mia valutazione finale è 10/10. Concorrenza fregata.

Fonte immagine: Lech Okun – Telepolis.pl