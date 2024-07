Bankov e Silhaka sono pronti a giocare

I giocatori del Legia Varsavia si sono allenati nel pomeriggio e la temperatura all’ombra ha raggiunto i 36 gradi Celsius. Era così soffocante in campo che a volte era difficile riprendere fiato. La buona notizia è che Radovan Pankov e Jurgen Silhaka si sono ripresi. Entrambi si sono allenati a pieno ritmo con la squadra e saranno a disposizione per la prima gara ufficiale.

Questa è una buona notizia per l’allenatore Gonçalo Vioche avrà più margine di manovra nella determinazione della formazione e in caso di Jürgen Silhaka Nessuna alternativa a Claudio Goncalvesa. Il serbo ha fatto bella figura in allenamento, non ha lasciato nulla di intentato, si è posizionato bene e ha vinto molti duelli, soprattutto in aria. Si è allenato individualmente Thomas Beckhardt. Lunedì l’attaccante ceco tornerà ad allenarsi con la squadra. Girarono per il campo Ramil Mustafaev IO Jakub Żewłakow.

Le lezioni del mercoledì includono molti giochi ad alta intensità volti a migliorare l’efficacia. Ha giocato molto bene la palla da bordo campo Robin Wenager. I suoi passaggi erano potenti, penetravano in area di rigore, ma spesso venivano mandati al punto. Ha mostrato un’efficacia molto buona Jordan Majcharzak. Successivamente si è svolta una partita in campo con elementi tattici, mentre l’ultima mezz’ora della seduta è stata dedicata all’affinamento dei calci piazzati.

Dopo la parte vera e propria in aula, c’è stato il tempo per la formazione individuale. José Asiatico Clemente Vinagre ha preso il sopravvento e il portoghese ha percorso distanze extra in campo compensando le sue capacità di movimento. Dall’altro lato Daniel Woytasz Hanno lavorato insieme Scritto da Jean-Pierre Nasami Per terminare le procedure in area di rigore. Bisogna riconoscere che si trova tra i pilastri Marcel Mendes-Dudzinski Spesso era impotente contro gli attacchi dei camerunensi.

Le prossime lezioni sono previste giovedì, sempre a mezzogiorno. Venerdì alle 11:30 si svolgerà lo sparring match contro il Widzew Łódź – si giocherà 3 x 45 minuti. La partita sarà chiusa al pubblico e non sarà trasmessa in onda.