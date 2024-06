Un nuovo gioco di ruolo dagli esperti di TES nel suo primo trailer. The Wayward Realms unirà la vecchia scuola con la tecnologia all’avanguardia

Messaggio

3 giugno 2024 alle 12:33

È stato pubblicato online un video che mostra il gameplay di The Wayward Realms, un gioco di ruolo creato dai veterani della serie The Elder Scrolls.















Dovremo aspettare molto tempo per la prima Manoscritti del sesto sceicco. Nel frattempo, i fan del brand stanno seguendo con curiosità un altro gioco di ruolo, The Wayward Realms. Progettato come successore spirituale del cult Daggerfall, il team di sviluppo è guidato dai veterani dello studio Bethesda: Ted Peterson e Julian Lefay. Un nuovo video di questo progetto è appena stato pubblicato online. Questo è il primo video che mostra come giocare.





Il trailer ti permette di vedere, tra le altre cose: esplorazione, azione furtiva (inclusa la distruzione delle fonti di luce) e combattimento. Possiamo anche vedere il sistema di dialogoche ti consentirà non solo di condurre conversazioni su vari argomenti, ma anche, tra le altre cose, di corrompere, intimidire o cercare di ottenere la simpatia degli NPC.





La versione del gioco presentata nel materiale sembra essere molto precoce, poiché molti elementi sembrano molto legnosi. Tuttavia, non si può negare che dalla pubblicazione delle prime parti del gioco gli autori abbiano fatto grandi progressi, e lentamente Mondi perduti Inizia a sembrare qualcosa a cui potrai giocare. Non ha senso aspettarsi una produzione AAA superlativa, ma sembra che i creatori siano sulla strada giusta per creare un gioco di ruolo degno di nota.

Vale la pena notare che gli autori hanno rilasciato un nuovo video per promuovere la campagna Kickstarter in corso. Finora le cose stanno andando bene: i creatori sono già riusciti a raccogliere 360.000 PLN. dollari, mentre l’obiettivo minimo è di 500mila. fessura. Raggiungere questa cifra non dovrebbe essere difficile, perché mancano ancora 26 giorni alla fine della campagna.

Mondi perduti Disponibile esclusivamente su PC. Gli autori puntano a rilasciarlo in Early Access alla fine del prossimo anno.





Nuove vesti di Daggerfall Autori Mondi perduti Mirano a creare un gioco con stile The Elder Scrolls II: DaggerfallMa con una grafica moderna. In attesa della première, vale la pena prestare attenzione alla mod di Daggerfall Unity, un progetto dei fan che in realtà è un remake non ufficiale che aggiorna il motore di gioco e il gameplay. pugnale È disponibile gratuitamente, quindi grazie alla mod potrai praticamente giocare a una versione aggiornata di uno dei giochi di ruolo più importanti della storia senza pagare. Daggerfall Unity – Scarica la mod