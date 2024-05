L’industria simpatizza con i creatori di Hellblade 2 ed esprime anche preoccupazione per il destino degli sviluppatori di Doom, Avowed e Psychonauts.

Messaggio

9 Casa 2024, 20:28

In seguito all’improvvisa chiusura di Tango Gameworks, ci sono preoccupazioni per il destino degli altri studi Xbox. Anche il giornalista Jez Corden nutre forti riserve sull’operato di Microsoft, che presumibilmente non sostiene molto i suoi team.















aggiornare: Come se fosse una mossa dell’ultimo minuto, come per mettere fine al discorso online sulla mancanza di marketing del gioco Senua Saga: Hellblade 2, Microsoft si è messa al lavoro. Il vicepresidente del marketing di Xbox, Aaron Greenberg, AnnunciareQuale La campagna mediatica inizia oggi e possiamo aspettarci pubblicità per questa produzione, tra gli altri: su YouTube, HBO Max (o Max), Facebook, Instagram e Reddit. Già sull’ultimo Indietro Post che promuovono il gioco. La domanda è se fosse troppo tardi e se la dimensione della campagna fosse adeguata alla produzione AAA a cui era destinata. Lama infernale 2. Lo scopriremo presto.





La chiusura di quattro studi Xbox è stata una spiacevole sorpresa. Soprattutto nel caso di Tango Gameworks, il cui finale ha preoccupato molto giocatori e giornalisti Molte persone sono preoccupate anche per il futuro dei creativi barca, Lama infernale, confesso, Psiconauti e altri marchi Microsoft “più piccoli”. (attraverso GamesRadar).





Il “successo” di Hi-Fi Rush è stato determinato dalla chiusura dello studio

A prima vista, questo può sembrare un’esagerazione. ID programma “omicidio” i barca Non ha alcun senso e sembra che Microsoft stia facendo del suo meglio per promuovere il nuovo lavoro di Obsidian Entertainment, un action RPG confessocosì come la seconda parte della serie Lama infernale.

Il problema è che anche lunedì si potrebbe dire lo stesso per Tango Gameworks. Dopotutto, Hi-Fi Rush è stata una delle sorprese più piacevoli del 2023. Un gioco uscito dal nulla, rilasciato quasi immediatamente dopo la sua rivelazione, ha catturato il cuore di giocatori e revisori. È vero che Microsoft non si è mai vantata dei risultati di vendita ufficiali, e il titolo è disponibile su Game Pass fin dall’inizio, ma sembra che il colosso di Redmond sia rimasto soddisfatto dei risultati di questa produzione.





Nonostante ciò, la band chiuse i battenti meno di due mesi dopo il loro debutto Ciao Fi Rush Su PlayStation 5. Abbiamo già scritto delle reazioni non solo di giocatori e giornalisti, ma anche di altri sviluppatori. In breve: la decisione di Microsoft di chiudere Tango Gameworks è per loro del tutto incomprensibile.





Hellblade 2 senza marketing

In questo contesto è facile capire da dove provengano le preoccupazioni sul futuro degli altri studi Xbox. Soprattutto Ninja Theory, perché Senua’s Saga: Hellblade 2 è un altro “piccolo” successo di cui Microsoft avrebbe avuto bisogno, andando direttamente su Game Pass.

Ciò non ha migliorato l’umore dei fan di Senua Un’entrata secca che ricorda la première del secondo film Lama infernale. L’account Xbox ufficiale chiaramente non ha fatto alcuno sforzo: l’intero messaggio riguarda il titolo del gioco e la data di uscita. Sì, questo è tutto ciò che era contenuto nel messaggio volto a promuovere il debutto di questa tanto attesa produzione, che i netizen, compresi i giornalisti, hanno notato con sarcasmo – ma anche con preoccupazione – Tom Henderson E Jez Corden.





Gli stessi creatori si impegnano maggiormente nella promozione di “2” (trans Servizio X). Tuttavia, siamo onesti: il marchio Xbox ha una portata incomparabilmente maggiore rispetto ai social media di Ninja Theory.





Microsoft è il più grande nemico di Xbox?

La persona già citata è preoccupata anche per la seconda parte della storia di Senua Jez Corden. Un giornalista collegato al sito web di Windows Central si è già lamentato del fatto che Microsoft non riesce a spiegare cosa considera i suoi giochi “di successo”. Ha menzionato anche questo Gli Xbox Studios si sentono “non supportati” dal colosso di Redmond e di conseguenza, in seguito alla chiusura di Tango Gameworks, temono per il proprio futuro. I Verdi hanno chiaramente un problema, come dice Corden, di “PR interne”.

Ha solo fatto un esempio Ciao Fi Rush. Microsoft ha affermato che il gioco funzionava bene, contrariamente a quanto riportato da Jeff Grubb di VentureBeat, che Corden ha ritwittato. Entrambi i giornalisti sono stati criticati per questo, anche se dopo la chiusura di Tango Gameworks si dovrebbe presumere che le informazioni di Grubb si siano rivelate corrette.





In questo contesto, il giornalista ha parlato di lui Lama infernale 2. Il gioco entra sul mercato praticamente senza alcuna commercializzazione come produzione digitale e debutta su Game Pass. Inoltre, non è un titolo che soddisfa i requisiti tipici di un “mega editore” come Microsoft. Quindi, se Microsoft non supporta adeguatamente i creatori, i dipendenti di Ninja Theory hanno motivo di preoccuparsi, e nulla uccide la creatività e il “morale” in uno studio come l’incertezza del lavoro.

Un’altra somiglianza preoccupante – se così possiamo chiamarla – è la realtà di ciò Senua Saga: Hellblade 2 Si sostiene che potrebbe essere rilasciato anche su PlayStation 5. Questa non sarebbe una sorpresa troppo sorprendente, anche se Microsoft non lo ha ancora confermato (via il bordo).





