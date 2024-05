Lo fanno tutti. È finita disastrosamente per il 21enne. I medici erano scioccati

È sbalorditivo, letteralmente. Perché bisogna essere molto sfortunati per trovarsi in una situazione che richiede un intervento medico urgente durante una normale attività che ognuno di noi svolge almeno più volte al giorno. Uno sviluppo così sfortunato è accaduto a Jenna Sinatra pochi giorni prima del suo 21esimo compleanno.

La mascella del ventunenne cadde mentre sbadigliava. Aveva bisogno dell’aiuto di un medico



Una giovane donna ha condiviso sui social una storia incredibile che le è accaduta all’inizio di maggio. Come ha detto, ha semplicemente sbadigliato. Ovviamente lo ha fatto con troppa forza, perché la sua mascella è rimasta completamente aperta e non c’era niente che Jenna potesse fare per rimetterla a posto.

Il 21enne è apparso sorpreso ed è andato in ospedale per chiedere aiuto agli specialisti. Tuttavia, quando hanno visto le sue condizioni, non potevano credere ai loro occhi. – È la prima volta che vedo una cosa del genere. Perdonami se rido: puoi sentire la voce del dottore che ha preso Jenna sotto la sua ala protettrice nella registrazione.

“È la prima volta che vedo qualcosa di simile.”



L’americano ha trascorso quattro ore in ospedale. Durante questo periodo, tra le altre cose, è stata visitata con i raggi X e le sono stati somministrati rilassanti muscolari. Alla fine, il medico ha rimesso a posto manualmente la mascella di Jenny.

“Non posso credere che sia successo”, ha commentato il 21enne nella descrizione sotto il video. Il video è diventato un successo online. È già stato visto più di 60 milioni di volte.

