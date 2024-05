Angelina Mango dall’Italia è la figlia di cantanti. Suo padre ha scritto una canzone per Andrea Bocelli

Pubblicità

Angelina Mango Proviene da una famiglia di musicisti. Qualche tempo fa ha deciso di avviare un’attività in questo campo e ha convinto gli ascoltatori. Il cantante ha già partecipato a un concorso musicale e nel 2024 Ha rappresentato l’Italia all’Eurovision. Cos’altro c’è da sapere su di lei?

Angelina Mango rappresenta l’Italia con una canzone ragazza. Secondo le ultime scommesse dei bookmaker, la sua canzone ha il 4% di possibilità di vincere l’Eurovision e si trova al 5° posto nella classifica di 32 paesi. Canzone ragazza È stato elogiato dalla giuria del 74° Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2024. I suoi membri hanno deciso che Angelina Mango sarebbe andata all’Eurovision con questa canzone.

Eurovision 2024: chi rappresenta Angelina Mango per l’Italia?

Angelina Mango compirà 23 anni nel 2024. È la figlia di Laura ValenteSi tratta dei Matia Bazar, ex membro della band italiana e Giuseppe Mango, morto nel 2014. Il compositore è un paroliere prolifico. Ha scritto la canzone nel 2004 Aspettare Ad Andrea Bocelli. Grazie alla sua educazione in una famiglia di musicisti, Angelina Mango non solo ha avuto l’opportunità di cantare, ma anche di imparare a suonare il piano e la chitarra durante l’infanzia.

Tuttavia, da adolescente, iniziò a studiare al liceo scientifico. Alla fine l’ha interrotto nel 2014 a causa della morte di suo padre. Nel 2016 Angelina Mango si trasferisce a Milano, dove decide di concentrarsi sulla musica. Il suo primo singolo intitolato Va tutto bene Proiettato nel 2020. Poco dopo, ha pubblicato il suo primo EP omonimo Monologo.

Angelina Mango si è iscritta al suo primo concorso musicale nel 2020. Questa è la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Anche se la sua avventura si è conclusa con la fase dell’audizione, si è comportata bene nel talent show Amici di Maria di FilippiDove nel 2022 2° classificato (e 1° classificato nella categoria canto). Nello stesso anno pubblicò il suo secondo EP La voglia di vivere e unico argomento Ci penseremo domani. La canzone raggiunse la top ten delle classifiche italiane. Anche la canzone Eurovision di Angelica Mango è molto popolare. Il suo video musicale ha attualmente oltre 3,9 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Canzone italiana per Eurovision 2024

Angelina Mango- Ci penseremo domani