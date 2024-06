Dopo i primi quattro turni Nations League per la pallavolo maschile Gli italiani guidano il girone, con un ricco palmares di vittorie al loro attivo. Anche gli sloveni imbattuti occupano il secondo posto in classifica, mentre i rappresentanti cubani occupano il podio. I polacchi sono al quinto posto con 9 punti. I campioni d’Europa hanno perso gli unici punti a favore degli sloveni che ha facilmente sovraperformato il nostro staff.

Giocatori di Nikola Grbic Giocheranno le prossime quattro partite A Fukuoka, in Giappone . Nel “Paese del Sol Levante”, oltre ai “bianchi e rossi”, ci saranno anche tedeschi, brasiliani, bulgari, iraniani, giapponesi, sloveni e turchi. Parallelo a Ottawa A contendersi i punti saranno le squadre di Argentina, Stati Uniti, Serbia, Canada, Francia, Paesi Bassi, Cuba e Italia.

Il sito web di Volleyball World, l’ente responsabile della promozione della pallavolo a livello globale, ha pubblicato un ampio annuncio pubblicitario della competizione in Giappone, dove, secondo i suoi autori, I candidati saranno i padroni di casa, polacchi e sloveni. Ma l’attenzione maggiore è stata riservata a quest’ultima squadra, che viste le ultime stagioni può tranquillamente definirsi ““Incubo” per la nazionale polacca. I biancorossi hanno perso contro la Slovenia non solo nella Nations League quest’anno, ma anche nelle semifinali degli Europei nel 2019 e 2021, e l’anno scorso all’Hubert Jerzy Wagner Memorial.