Un problema con la decorazione della casa. I prodotti economici finiscono nelle discariche

Ci sono molti arredi interni economici che possono essere smaltiti nelle discariche. Secondo le principali organizzazioni ambientaliste francesi: Zero Waste France, Les Amis de la Terre e Réseau National des Ressourceries et Recyclries, il problema ambientale legato agli interni è simile al problema delle cosiddette Moda veloce.

“In un momento in cui i limiti del pianeta vengono superati, è urgente regolamentare questo settore per ridurre il consumo eccessivo di risorse”, afferma Pierre Condamine, direttore della campagna di sovrapproduzione a Les Amis de la Terre.

Al contrario, il peccato capitale dell’industria della moda è la sovrapproduzione di abbigliamento. Quasi un terzo degli indumenti prodotti non verrà mai venduto. Spesso vanno direttamente allo smaltimento, al condizionatore Ogni minuto viene buttato via un camion di vestiti. Si tratta di quasi 90 milioni di tonnellate di vestiti .

I ricercatori francesi notano che utilizzano accessori per la casa economici Stesso modello di business , come nel caso di alcuni marchi di abbigliamento. I principali peccati di questi sistemi sono la produzione di enormi quantità di prodotti, l’imitazione di marchi di lusso e il rapido rifornimento delle collezioni. Un modello di business basato su principi simili viene utilizzato, tra le altre cose, da: Zara Home, H&M o Shein.

L’acquisto di decorazioni è guidato anche dalle festività commerciali, come la Festa della Mamma o San Valentino, nonché dalle tendenze promosse dagli influencer dei social media (come l’unboxing).

“I giganti del fast fashion e della distribuzione di massa hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per promuovere questa tendenza e ottenere i maggiori profitti possibili, purtroppo, con conseguenze disastrose per il pianeta”, afferma Pauline Debrabander, coordinatrice della campagna Zero Waste France.