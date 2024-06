Obajtek non ha risposto alla convocazione presso la procura. Parla l’ex presidente di Arlen

– Oggi l’avvocato ha chiesto all’Ufficio Elettorale Nazionale di cambiare tutti gli indirizzi di 15 al Sig. Indirizzi di lettere conosciute e inviate da Daniel Obajtek, Sig. La citazione a comparire potrà essere effettivamente notificata agli indirizzi in cui risiede Daniel Obajtek. – Lo ha detto lunedì Piotr Skiba, portavoce della procura distrettuale di Varsavia.

Egli ha insistito sul fatto che la Procura dello Stato non aveva ricevuto una risposta contenente i nuovi indirizzi postali entro le 15:00.Inoltre, il pubblico ministero ordinerà la perquisizione del testimone per determinare dove si trovi.

Il resto dell’articolo è sotto il video

Guarda anche: Trasmesso dal gala Pudelek Pink Party 2024

Ha spiegato che in una situazione del genere, la polizia ottiene un mandato e poi controlla tutti gli indirizzi conosciuti per vedere se il testimone vive lì. Se lo è, vengono stabiliti un numero di telefono e un indirizzo a cui verrà inviata la chiamata successiva.

Daniel Obajtek non si è presentato all’audizione

Il procuratore Piotr Skiba ha detto lunedì ai giornalisti che a Obajtek era stata inviata una convocazione a comparire come testimone ma non l’aveva ricevuta. Ha aggiunto che nel caso non è stato nominato alcun rappresentante.

“Anche se questa speranza è illusoria, spero di poter concludere pacificamente la campagna elettorale”. – ha aggiunto il leader Obajtek alla lista PiS a Podkarpacie per le elezioni del Parlamento europeo previste domenica.

Alle 13:49 ha pubblicato un altro post. “Il mio rappresentante è già in pieno contatto con la procura e la commissione investigativa del Sejm. Aspetto la prossima data per essere interrogato come testimone”, ha detto Obajtek. READ 40 La migliore Borsa per laptop del 2022 - Non acquistare una Borsa per laptop finché non leggi QUESTO!

Tre inchieste

Mercoledì scorso, lo ha detto il ministro della Giustizia, il procuratore generale Adam Bodnar Ci sono tre indagini in corso su Daniel Obajtek. Sono preoccupati dalla fusione di Lottos con Orlan, dall’aumento del prezzo della benzina e dal pagamento anticipato per gli acquisti di petrolio. Bodner ha aggiunto che ci sono stati “casi minori” come la presentazione di false testimonianze ai revisori dei conti del NIK e il rifiuto dell’accesso ad Arlen.

Il 16 maggio l’ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia ha annunciato di aver aperto un’indagine sulla presentazione di false testimonianze durante un procedimento giudiziario privato. Il caso di specie riguarda la situazione occupazionale di due persone del gruppo di società Orlan.

Lo ha annunciato lunedì Michael Szerba, capo della commissione investigativa sulla corruzione dei visti. Daniel Obajtek è stato effettivamente convocato ad una riunione del comitato visti e il suo rappresentante ha ricevuto un invito. – In caso di continua mancata comparizione, raccomando alla commissione di chiedere al tribunale un’altra multa, ma l’arresto – ha detto Szczerba. Obajtek non si è già presentato alla riunione del consiglio e la data della sua prossima udienza è stata fissata per mercoledì 5 giugno.

Valuta la qualità dei nostri articoli: Il tuo feedback ci aiuta a creare contenuti migliori.