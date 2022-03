Apple iPad Air – nuovo tablet con processore Apple M1

Durante un evento Apple a marzo, abbiamo avuto modo di conoscere questa versione del tablet iPad Air. Il dispositivo è alimentato dal chipset Apple M1 questa volta.

Novità importanti nell’ultimo iPad Air Lo è di sicuro Chip Apple M1. Il suo utilizzo gli consente di eguagliare l’ultimo iPad Pro in termini di prestazioni, anche se l’iPad Air avrà probabilmente meno RAM. In cambio, dobbiamo memorizzare i dati 64 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Il nuovo iPad Air ha delle dimensioni 247,6 x 178,5 x 6,1 mm e pesa 461 o 462 gPer versione. la parte anteriore è qui 10,9 pollici Visualizzazione accurata 2360 x 1640 pixel. La fotocamera frontale è posizionata con precisione nella cornice attorno allo schermo 12 mega pixel. C’è anche una fotocamera posteriore da 12 megapixel. dispositivo a Altoparlanti stereo E il Lettore di impronte digitali Toccare ID sul pulsante in alto.

Il tablet sarà disponibile nella variante Wi-Fi (con Wi-Fi 6) e nella versione Wi-Fi + Cellular (con 5G, nanoSIM ed eSIM). Tutto funziona sotto il controllo del sistema iPadOS 15.4. I tablet più vecchi riceveranno un aggiornamento software per questa versione la prossima settimana.

Apple è orgogliosa che l’iPad Air (2022) abbia una custodia in alluminio 100% riciclato. Lo stesso vale per lo stagno utilizzato per saldare i componenti alla scheda madre, gli elementi delle terre rare dell’armadio e i magneti degli altoparlanti.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo iPad Air sarà disponibile in cinque colori: grigio siderale, chiaro di luna, rosa, viola e blu. Il tablet può essere ordinato Dalle 14:00 dell’11 marzo 2022mentre inizierà la regolare vendita del dispositivo dopo una settimana (18 marzo). I prezzi saranno i seguenti:

Wi-Fi da 64 GB – zloty 3099 E il

E il 64 GB Wi-Fi + Cellulare – zloty 3899 E il

E il Wi-Fi da 256 GB – zloty 3899 E il

E il 256 GB Wi-Fi + Cellulare – zloty 4699.

