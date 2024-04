Ula Chincz ha mostrato la sua casa italiana. Questo è il suo “posto sulla terra”

Ola Chenches È diventata nota al pubblico più vasto come presentatrice televisiva, inizialmente come conduttrice “Domanda sulla colazione.”Quindi spostati a “Buongiorno TVN”Dove ha lavorato come giornalista. Oggi la star gestisce il suo canale YouTube chiamato Ula Pedantula, attraverso il quale mostra agli spettatori i segreti della pulizia e suggerisce come gestire una casa. I temi legati all'interior design le sono particolarmente vicini, soprattutto da quando si è trasferita in Italia. In uno dei video recenti che ha pubblicato su Instagram, ha mostrato come vive con suo marito e due figli.

Continua l'articolo sotto il video



È così che si è organizzata Ula Chincz. La sua casa toscana ha deliziato i netizen

Più di otto mesi fa, Ola Chinch si è trasferita in Italia con la sua famiglia. Lo ha ammesso anche nell'ultimo video che ha pubblicato sul suo canale YouTube. Questo paese soleggiato è un posto dove ti senti felice.

– Conferma nella registrazione.

L'ex conduttrice ha sfoggiato il suo nuovo interior design anche su Instagram, postando video che mostrano le stanze della sua casa in affitto in Toscana. Le materie prime utilizzate per realizzare i mobili per interni includono legno e marmo. Lì non troverai articoli di negozi famosi: la maggior parte sono fatti a mano.

Anche Uli Chincz occupa un posto speciale nel suo cuore Una terrazza con una vista mozzafiato e un ampio giardino.

– conferma l’ex conduttore in uno dei video.

Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine. Su Plejada.pl ogni giorno scriviamo degli eventi più importanti del mondo dello spettacolo. Rimani informato! Lui segue Thuraya in Google News. Venite a trovarci anche a Facebook, Instagram, Youtube E Il mio Tik Tok.

Vorresti condividere notizie interessanti o suggerire un argomento? Contattaci scrivendo una email a: plejada@redakcjaonet.pl.