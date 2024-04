C'è una decisione. Il presidente Zelenskyj ha firmato la nuova legge sulla mobilitazione

La legge entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione ufficiale nella Gazzetta parlamentare.

La nuova legge introduce una serie di modifiche all’attuale sistema di reclutamento militare. Ampliare i poteri delle autorità per emettere citazioni militari tramite un sistema elettronico

La legge prevede nuove norme relative all'esenzione dal servizio militare, anche dopo la prigionia, ha riferito Armia.TV sull'app Telegram. La coscrizione obbligatoria viene abolita e sostituita con l'addestramento militare di base per cinque mesi. Riguarderà le persone fino a 25 anni di età. Tutti i cittadini iscritti al servizio militare devono aggiornare i propri dati nel sistema entro 60 giorni.

Una persona mobilitata in formazione presso un centro militare avrà lo status di coscritto. Se durante l'addestramento risulta evidente che la persona mobilitata non è idonea al servizio militare e non può completare l'addestramento, può essere licenziata dal servizio militare.