Italia. Un ristorante a Verona offre una bottiglia di vino in omaggio per chi non usa il cellulare

Il proprietario di uno dei ristoranti di Verona, in Italia, ha deciso di offrire ai suoi ospiti un'offerta insolita. In cambio del mancato utilizzo del telefono durante il pasto, potranno contare su una bottiglia di vino in omaggio.

Come descritto dal britannico “Guardian”, il proprietario di uno dei nuovi ristoranti a Verona, in Italia, vuole incoraggiare i suoi clienti a lasciare i loro cellulari e godersi il cibo e conversare con le persone che li accompagnano. Secondo le regole del campus, gli ospiti possono temporaneamente smaltire i propri telefoni riponendoli in contenitori chiusi all'ingresso. Mostra la chiave al cameriere come prova che il telefono è chiuso nell'armadietto e offri una bottiglia di vino in omaggio.

Vino gratis al ristorante per aver posato il telefono

– Volevamo aprire un ristorante diverso dagli altri – ha sottolineato Angelo Lella, il titolare del ristorante. – Quindi abbiamo scelto questa forma: i clienti possono decidere di abbandonare la tecnologia e godersi un momento di conversazione insieme – ha aggiunto. Lella nota che la tecnologia sta diventando un grosso problema per molte persone. L'annuncio del ristorante è stato accolto molto favorevolmente dagli ospiti. – Il 90% dei clienti decide di mettere da parte il telefono in cambio di vino. Il proprietario del locale ha detto che è bello vedere le persone parlare tra loro scegliendo questa opzione invece di guardare foto o rispondere ai messaggi.

Una bottiglia di vino in cambio della copertura del telefono non è l'unica cosa che offre il posto. In cambio di una recensione positiva del tuo pasto su Locker, la persona che scrive quella più favorevole riceve un pranzo gratis alla sua prossima visita.

