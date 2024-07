Samsung Galaxy A55 è il miglior telefono in Polonia ad un prezzo fino a 1.500 PLN!

Il Samsung Galaxy A55 è così ben promosso in Polonia che puoi acquistarlo per meno di 1.500 PLN in un negozio affidabile. Il detto che non è possibile acquistare un telefono migliore a questo prezzo ha solide ragioni. Il Samsung A55 significa anni di supporto, il miglior Exynos degli ultimi anni e un bellissimo display Super AMOLED da 120 Hz.

Samsung Galaxy A55 Questo è il miglior telefono della famiglia A di Samsung dai tempi del memorabile A52. Acquistarli è l’idea migliore se riesci a trovarli per molto meno di 1.500 PLN. Ma non devi farlo, perché ho trovato per te un’offerta del genere dalla Polonia.

Samsung Galaxy A55 ad un ottimo prezzo su Amazon

L’azienda polacca Amazon sarà lieta di vendervi lo smartphone Samsung Galaxy A55 8/128 GB in nero Scontato a meno di PLN 1.500. Questa non è sicuramente la migliore offerta del paese, ma se dovessi acquistare questo modello in Polonia, lo farei su Amazon.

Per meno di PLN 1.500 è uno dei migliori telefoni in Polonia

Secondo me, al prezzo attuale, il Samsung Galaxy A55 è uno dei telefoni più redditizi in Polonia. Bene, Questa è probabilmente l’opzione migliore per meno di 1500 PLN. Ha almeno un vantaggio che la concorrenza può solo sognare.

Naturalmente intendo il supporto per gli aggiornamenti. Samsung garantisce il Galaxy A55 fino a 4 altre versioni del sistema operativo Android, e gli fornirà nuove patch di sicurezza per 5 anni. Non so se sarà disponibile un altro telefono con un prezzo simile che offrirà altrettanto in questo senso.

Ciò che ti piacerà anche è il processore del Galaxy A55. Samsung Exynos 1480 con grafica AMD Xclipse 530 Questo è sicuramente il miglior processore di fascia media nell’intera storia dei sistemi Samsung. Fornisce alimentazione costante alla GPU e alla CPU e non si surriscalda né si riscalda (eccessivamente). Inoltre, garantisce un funzionamento completamente soddisfacente del tuo Samsung Galaxy A55. Sono più che soddisfatto di questa situazione.

Grazie a questo La batteria da 5000 mAh garantisce una giornata lavorativa piena ed intensa, cosa che non era sempre la norma nel caso dei suoi predecessori. Tuttavia, devo lamentarmi della vecchia ricarica lenta da 25 W e della mancanza di alimentatore nel kit di vendita.

Nelle specifiche del Samsung A55 ci sono altri tre punti di forza tipici della maggior parte dei telefoni di questo marchio. Eccoli: Buona fotocamera con stabilizzazione ottica dell’immagineuno schermo SuperAMOLED A proposito di rinfrescante 120 Hz L’alloggiamento è impermeabile IP67. Altre caratteristiche includono 8 GB di RAM, altoparlanti stereo e la presenza di una eSIM.

