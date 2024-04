Champions League: Barcellona-Paris Saint-Germain. Trasmissione televisiva e streaming online. Dove stai guardando?

L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique, nonostante la sconfitta casalinga contro il Barcellona 3-2 nei quarti di finale di Champions League, rimane molto ottimista in vista della partita di ritorno di martedì. Lo spagnolo, ex giocatore e allenatore catalano, ha dichiarato: “Sono pienamente convinto che ribaltamo il risultato”. Trasmetti la partita di Barcellona e Paris Saint-Germain su Polsat Sport Premium 1 e online su Polsat Box Go.

Il Paris Saint-Germain sogna di ottenere la sua prima vittoria in assoluto in Champions League. Erano vicini nel 2020, in una versione gravemente sconvolta e limitata dalla pandemia, ma hanno perso in finale 1-0 contro il Bayern Monaco, che allora includeva Robert Lewandowski, ora attaccante del Barcellona.

Dopo il primo quarto di finale contro l'Orgoglio della Catalogna, la situazione per i parigini è diventata difficile. Hanno perso in casa con il punteggio di 2:3 (Lewandowski non ha segnato nessun gol per gli ospiti, ma ha ricevuto buoni voti) e nella partita di ritorno dovranno dimostrare il massimo delle loro capacità. Inoltre, il Barcellona si è comportato brillantemente negli ultimi tempi, essendo imbattuto dal 27 gennaio, e vincendo le ultime sei partite, di cui due in Champions League.

Luis Enrique crede fermamente che il Paris Saint-Germain sia in grado di compensare le perdite dopo – a suo avviso – la sconfitta immeritata e continuare la lotta per ottenere una vittoria storica in Champions League.

L'allenatore del Paris Saint-Germain ha dichiarato: “Siamo fermamente convinti che ribaltamo il risultato. Nella prima partita le due squadre hanno lottato ferocemente, ma il risultato finale non è stato quello che meritavamo continuare a combattere”. Lunedì in conferenza stampa.

I suoi giocatori si sono fermati nel campionato francese lo scorso fine settimana per riposarsi prima della partita di ritorno, che – secondo Luis Enrique – aiuterà a mettere in atto un piano di gioco forte.

Ha detto: “Presseremo dal primo minuto e loro giocheranno il loro calcio. Quando avremo la palla, cercheremo di creare quante più occasioni possibili”.

E aggiunge: “I giorni successivi alla partita dei primi quarti di finale sono stati difficili per noi, ma la cosa bella nel calcio è che abbiamo un'altra partita contro lo stesso avversario e ora sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo in una situazione molto bel momento.” L'allenatore ha aggiunto: “Saremo pronti”.

Luis Enrique, oggi quasi 54enne, è un ex calciatore (1996-2004) e allenatore del Pride of Catalunya, che ha guidato nel 2014-2017. Nel 2015 ha vinto la Champions League con la squadra spagnola.

Dove vedere la partita di Barcellona e Paris Saint-Germain? Trasmissione televisiva e streaming online

La partita di martedì tra Barcellona e Paris Saint-Germain sarà trasmessa su Polsat Sport Premium 1 e online su Polsat Box Go. A partire dalle 21:00. Lo studio pre-partita inizia alle 19:00.

