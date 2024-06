Spazio per 10.000 persone. A Varsavia è nata la zona tifosi europea più costosa

Domenica la Varsavia Fan Zone (WSK) inizierà sull’area dello Stadio Nazionale. Lì potrai vedere tutte le partite del girone polacco.

— Ti invitiamo nell’area di Varsavia 3 ore prima di ogni partita. Gli appassionati troveranno aree relax organizzate con i partner dell’evento. Ci sono anche molte attrazioni per bambini, quindi invitiamo te e la tua famiglia. Saranno inoltre a disposizione dei tifosi diversi punti ristoro. L’area è limitata a 10.000 persone, ma penso che la maggior parte delle persone sarà in grado di adattarsi qui. Naturalmente l’intero evento è gratuito, ha dichiarato venerdì il sindaco di Varsavia Rafael Trzaskowski durante una conferenza.

La trasmissione della partita verrà trasmessa su un maxischermo appositamente predisposto.

— Il costo di questa regione per tre partite è di 1 milione di zloty. Vi partecipano partner, sponsor e la città. L’elemento più costoso della zona è la sua costruzione. Le partite successive significano costi inferiori perché non è necessario costruire da zero, ha spiegato Bartosz Kosior.

La prima trasmissione nella fan zone della partita tra Polonia e Olanda domenica 16 giugno alle 15 (la zona è aperta dalle 12). La prossima partita – contro l’Austria, il 21, 18 giugno, e la terza con la Francia, sempre il 25, 18 giugno.

L’organizzatore della Fan Zone di Varsavia è PGE Narodowy, e i partner principali sono la capitale Varsavia. Varsavia e il centro sportivo attivo della capitale Varsavia.