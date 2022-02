Google riconosce che i problemi Wi-Fi nel “numero troppo piccolo” di telefoni Pixel 6 verranno risolti a marzo

Google afferma che una soluzione è in arrivo per i possessori di Pixel 6 Problemi di connessione Wi-Fi e Bluetooth Dopo aver installato la patch di sicurezza all’inizio di questo mese, Come ho detto precedentemente 9to5Google. In risposta a un utente all’indirizzo rossoGoogle riconosce il problema e afferma che sta raccogliendo una correzione in un aggiornamento software di marzo.

“Correzione software che sarà disponibile nel prossimo aggiornamento di Google Pixel”

“Dopo alcune indagini, abbiamo identificato la causa principale e stabilito che colpisce un numero molto ridotto di dispositivi”, afferma Google. “Naturalmente, siamo consapevoli che questa è una brutta esperienza e abbiamo immediatamente sviluppato una correzione software che sarà disponibile nel prossimo aggiornamento di Google Pixel, che sarà lanciato a marzo”.

Google afferma anche che contatterà il suo team di supporto “per esplorare altre opzioni nel frattempo”, ma non fornisce alcun dettaglio su cosa significhi esattamente. come 9to5Google Indica che alcuni utenti hanno rilevato l’installazione Android 12L Beta 3 ha risolto il problema, quindi questa potrebbe essere “l’altra opzione” a cui Google si riferisce qui. Il portavoce di Google Alex Morricone ha confermato che le informazioni descritte nel post sono “esatte” in una dichiarazione a il bordo.

Per qualche motivo, Google Updates non stava funzionando così bene Dispositivi di punta Pixel 6 e 6 Pro. Google Ritirato il primo importante aggiornamento per entrambi i telefoni A dicembre, dopo che gli utenti hanno segnalato interruzioni e interruzioni delle chiamate. è un Correzioni di bug dell’aggiornamento di gennaio – Ma le cose si sono ripresentate al momento del rilascio Ultima correzionecausando la disattivazione casuale di Wi-Fi e Bluetooth da parte di alcuni dispositivi.