Il disegnatore dei personaggi di Dragon's Dogma 2 offre possibilità sorprendenti. I giocatori ricreano personaggi di altri giochi, attori e altro ancora

Sarà presentato in anteprima il 22 marzo La dottrina del drago 2. La continuazione del gioco di ruolo vecchio di dieci anni promette già di essere una produzione unica: i giocatori potranno godere di un affascinante mondo aperto e di una grafica eccezionalmente migliorata.

Come parte della promozione pre-release, Capcom ha deciso di fornire uno strumento gratuito per la creazione del personaggio, che possiamo aspettarci di vedere nel gioco vero e proprio. Cos'altro posso dire, questa decisione si è rivelata essere l'obiettivo.

Innovatore della prossima generazione

A prima vista, la schermata di creazione del personaggio non è diversa da quella offerta da altri giochi con ambientazioni simili, ma il diavolo è nei dettagli. Dopo aver scelto la forma base, i giocatori possono trasformarla come desideranoe modificare tutti i dettagli che gli sviluppatori possono accogliere.

Lo dimostrano già le prime visualizzazioni Abbiamo a che fare con forse il miglior creatore nella storia dei giochi per computer. I netizen parlano positivamente della sorpresa di Capcom, avviso Quale La dottrina del drago 2 sarà Il rappresentante ideale della nuova generazione.

[Ten kreator] Così bello che mi sento esausto. Non riesco a decidere come voglio che siano i miei personaggi! – Il sarcofago

Sono d'accordo al cento per cento. Nessun altro costruttore di personaggi è stato fatto così bene (…). Ho voglia di preordinare il gioco.. -Benjomir75

Oltre a diversi cursori che ti consentono di regolare caratteristiche e forme, I futuri giocatori sono positivamente sorpresi dalla varietà di acconciature e tonalità della pelle. Come Hanno segnato Per gli utenti del forum Reddit, gli sviluppatori hanno prestato grande attenzione all'inclusione di molte varianti di funzionalità in modo tale I giocatori possono anche ricreare il proprio look.

Cast fantasioso

Dato che stiamo parlando di interpretare persone diverse, dovevamo apprezzare il mago come personaggio principale. I futuri giocatori liberano la loro immaginazione, Presentarti al mondo La dottrina del drago Molti personaggi noti della cultura popolare. Quando navighiamo sui social media, possiamo facilmente incontrare molti modi per essere creativi Geralt di Rivia, GandalvaE persino Linea Z League of Legends E Bruna Z Game of Thrones.

Alcuni tentativi sono davvero ammirevoli. Shadowheart z mostrato sopra Porta di Baldur 3 Può essere facilmente accettato come modello realizzato da Larian Studios. il più importante, Sarà possibile trasferire i personaggi creati nel gioco vero e proprio dopo la sua uscita – Questo a sua volta dà ai fan l'opportunità di scrivere le proprie storie alternative.

Oltre al protagonista, potremo anche creare le nostre pedine. Pedine), cioè compagni d'armi al seguito del personaggio principale. L'esempio perfetto qui è il progetto SAM Signore degli Anelli – Il migliore amico di ogni prescelto.

Naturalmente, gli eroi immaginari non sono gli unici creati finora. Possiamo anche imbatterci in modelli di persone reali su Internet, tra cui non solo attori e celebrità, ma anche… personalità del mondo dei videogiochi. Un netizen ha ricreato lo stesso Todd Howard di Bethesda.

Naturalmente, non mancheranno idee più divertenti in tutto questo. A partire dalla creazione quanto più possibile di progetti di cartoni animati, e dai metodi… Squiddi è bello Dopo aver finito, I giocatori non trovano moderazione. I nuovi modelli escono di ora in ora, quindi sarebbe difficile elencarli singolarmente, ma vale la pena ammirarli tutti.

Chi ricreeresti se avessi accesso a questa attrezzatura?