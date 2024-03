Iga Świątek lo ha ammesso francamente. Questo era un problema. “La mia apparizione in questa serie mi ha causato odio.”

Finora sono state create due stagioni e tutto indica che non ce ne sarà una terza. La produzione del tennis non si è venduta bene Come i documentari sulla Formula 1 o sul golf realizzati dallo stesso colosso. Da dove potrebbe provenire?

“Onestamente ho partecipato solo alla prima stagione. Non ho una risposta a questa domanda”, ha detto il 22enne di Razin in una conferenza stampa. Vittoria su Noskova .

“Sono stato coinvolto solo nella prima stagione e… Devo dire che per me è stata una provaSe mai sarei stato in grado di parlare comodamente della mia vita in modo così aperto. Ha aggiunto: “Ma penso che sia stata una buona idea, ma allo stesso tempo c'erano molte storie diverse e complesse che erano difficili da presentare in diversi episodi”.

Tennis. Iga Świątek può parlare solo dal suo punto di vista

Questa situazione vale anche per altri sport.

“Onestamente è difficile per me rispondere perché questo sistema non funziona nel tennis rispetto alla Formula 1 o al golf. Posso parlare solo dal mio punto di vista. Penso che il team di Netflix sia stato davvero gentile e disponibile, ma alla fine non abbiamo avuto molta influenza nel modificare alcune cose che non ci piacevano”, ha ammesso Svetek.

Poi Polarity ha anche rivelato il motivo per cui non è apparsa nella seconda stagione di questo film.

“So che nel mio caso non c'era pieno accesso da parte dei creatori perché non lo volevo. Ho accettato il fatto che potrei non avere l'ultima parola sul materiale con me, ma Alcune cose sono state fraintese” – ha detto un residente di 22 anni a Razin. READ Kia MVP Ladder: in che modo l'aggiunta di James Harden influenzerà Joel Embiid nelle corse?

La mia performance in questa serie ha causato un certo odio nei miei confronti e nel mio team. Volevo solo vivere in pace e fare il mio lavoro, motivo per cui non ho partecipato alla produzione della seconda stagione ~ ha aggiunto.

Forse anche il finale della serie è stato influenzato dagli errori riscontrati dai destinatari.

Tennis. Iga Świątek, come tutti gli altri, ha visto questi meme

“Non voglio criticare, ma ho visto alcuni meme legati al montaggio. Come nel caso di Aryna Sabalenka con Yelena Rybakina, dove la bielorussa serviva dalla parte della bilancia e la kazaka tirava dalla parte migliore. Chiunque conosca il tennis noterà cose del genere. Tuttavia è un peccato che tutto ciò sia giunto al termine”, ha concluso Svetek.

Il tennista numero uno al mondo, vincitore di Indian Wells nel 2022, si presenta molto bene all'evento di quest'anno. Ho ottenuto un pass gratuito al primo turno e nei turni successivi Hai sconfitto l'americano Daniele Collins 6:3, 6:0, poi Noskova (26) 6:4, 6:0. Nel quarto turno il polacco giocherà contro la rappresentativa del Kazakistan Yulia Putintseva.