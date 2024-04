La variante polacca della serie NFS riceverà un'introduzione gratuita più completa. JDM: Annuncio dell'Ascesa dello Scorpione

È associato a GRYOnline.pl dal 2013, inizialmente come collaboratore e dal 2017 come membro della redazione, noto anche come Draug. Attualmente è a capo dell'enciclopedia dei giochi. Il suo interesse per l'intrattenimento elettronico è stato innescato da suo fratello maggiore, collezionista di giocattoli e giocatore. È stato addestrato come bibliotecario/intermediario di informazioni, ma non ha seguito le orme di Deckard Cain o dell'Ombra. Prima di trasferirsi da Cracovia a Poznań nel 2020, è stato ricordato per aver partecipato alle convention di Tolkien, possedeva una Subaru Impreza e agitava una spada nel parcheggio dell'azienda.

