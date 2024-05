L’alloggiamento ricorda un acquario, con retroilluminazione colorata

Una famosa azienda taiwanese ha preparato un nuovo case per computer. Parliamo di una struttura piccola ma spaziosa e ariosa, con pannelli in vetro temperato.

Sempre più persone prestano attenzione all’aspetto di un computer che può decorare una stanza. Così, ad esempio, compaiono sul mercato alloggi con inserti in legno. Tuttavia, alcuni produttori si concentrano ancora sui consumatori più giovani e sui prodotti tradizionali Combinazione di vetro temperato e LED RGB.

AeroCool offre tre ventole illuminate nel set

Le ultime residenze dell’azienda ne sono la prova Aerocol. Parliamo di un design compatto, dove i pannelli laterali e frontale sono “finestre”. Ancora più importante, non c’è alcun supporto in acciaio tra di loro I componenti del computer possono essere visti da ogni lato. A ciò si aggiungono le ventole retroilluminate colorate in fabbrica.

AeroCool Mini DisplayPort È una struttura con dimensioni di 420 x 212 x 360 mm. All’interno possiamo montare schede madri nel formato MicroATX IO MiniITX; I dissipatori per CPU Tower sono alti fino a 165 mm e le schede grafiche non sono più alte di 355 mm. C’è uno spazio da 3,5 pollici e due posti da 2,5 pollici per i titolari dei dati.

In termini di ventilazione Qui si adatteranno fino a sette fan – Due da 140/120 mm in alto, due da 120 mm sui lati e sul coperchio della volta ed uno sul retro. Dalla fabbrica riceviamo tre unità più piccole. Qui le ventole dei sistemi di raffreddamento a liquido LC/AiO possono ospitare radiatori fino a 280 mm.

Il pannello I/O si trova in alto, sul bordo destro. Ha una porta USB 3.2 Gen 1, due porte USB 2.0 e una porta audio.

L’AeroCool Viewport Mini sarà disponibile nei negozi nelle prossime settimane e ci sarà molto tra cui scegliere Versione a colori in bianco e nero. Il produttore non ha rivelato i prezzi proposti in Polonia, ma date le specifiche e il portafoglio attuale dei taiwanesi, dovremmo presumere Circa PLN 249 o meno.

