Vladimir Putin ha parlato mercoledì con Andrei Belousov – Ministro della Difesa, Sergei Shoigu – Segretario del Consiglio di Sicurezza e alti generali. Durante l’incontro avrebbe affermato che “le forze russe migliorano ogni giorno la loro posizione in Ucraina in tutte le direzioni e la loro avanzata è coerente con il piano” approvato dallo Stato Maggiore Generale.

-Più efficacemente lavoriamo in prima linea, maggiori saranno le nostre possibilità Per una soluzione pacifica a questo problema – ha detto Putin, rivolgendosi ai generali. Ha sottolineato: questo è ciò per cui abbiamo sempre lottato e di cui ho sempre parlato.

La spesa militare ammonta all’8,7% del Pil



Putin ha annunciato che la nomina di Belousov a ministro è legata all’aumento della spesa per la difesa e la sicurezza Fino all’8,7% del Pil O più.

– Certamente non è così 13%, come nel caso dell’Unione Sovietica, ma è pur sempre una quantità fissa. Il presidente russo ha affermato che si tratta di una grande risorsa e che dobbiamo utilizzarla con molta attenzione ed efficacia. Ha aggiunto che il rapporto tra “pistola” e “burro” dovrebbe essere integrato organicamente con la strategia globale di sviluppo dello Stato russo.

Il presidente russo ha annunciato che non ci saranno cambiamenti nello Stato Maggiore dell’Esercito. All’incontro ha partecipato il suo presidente, il generale Valery Gerasimov.

L’anno scorso, gli analisti di Bloomberg Si aspettava che la spesa per la difesa russa aumentasse al 6% nel 2024. prodotto interno lordo. Nel 2021 le spese ammontano al 2,9%. E nel 2023 – 3,9%.

Gli esperti affermano che nel 2024 il Ministero delle finanze russo stanzierà 72,1 miliardi di dollari per la difesa, ma si tratta di una cifra stimata perché le informazioni sul bilancio federale non sono pubbliche.