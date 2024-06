Sono passati 4 anni ormai. Sony ci ricorda uno dei migliori giochi su PS4

Il gioco di successo per PlayStation 4 festeggia il suo quarto anniversario. In questa occasione Sony ha deciso di menzionare il gioco.

PS4 ha ricevuto molti giochi fantastici. Non solo la maggior parte di loro ha ricevuto recensioni entusiastiche, ma ha anche venduto milioni di copie.

The Last of Us Part 2 è stato rilasciato esattamente 4 anni fa. Il gioco è stato introdotto per la prima volta alla fine del 2016, quindi i giocatori hanno dovuto aspettare quasi altri quattro anni prima che venisse rilasciato. Il seguito del gioco per PS3 presentava una grafica straordinaria e una trama ambiziosa e audace, ma non a tutti è piaciuto. Nei primi tre giorni furono vendute oltre 4 milioni di copie, un record per PlayStation all’epoca.

Successivamente le vendite rallentarono un po’, ma… Gli ultimi dati diffusi online mostrano chiaramente che The Last of Us 2 è stato un enorme successo. Questo nonostante l’enorme quantità di denaro spesa per produrre il gioco. Il titolo è stato valutato in modo fantastico dalla critica (93% su Metacritic) e Ha vinto il premio come Gioco dell’anno ai Game Awards 2020. Considerando il suo quarto compleanno, Sony ha deciso di ricordarci ancora una volta il gioco.

In questo giorno di 4 anni fa, The Last of Us Part II veniva pubblicato su PS4. Buon compleanno, ragazzo. pic.twitter.com/w5vbYJtnYq – PlayStation Australia (@PlayStationAU) 19 giugno 2024

In questo giorno di 4 anni fa usciva il seguito di The Last of Us. Ha continuato a vincere il gioco dell’anno @thegameawards 2020 pic.twitter.com/Jnk3nHxVQe — I Game Awards (@thegameawards) 19 giugno 2024

La storia di Joel ed Ellie è stata trasformata in una serie, che ha preso d’assalto HBO Max, e avremo un’altra stagione l’anno prossimo. La prima parte di The Last of Us ha ricevuto un remake grafico, che è stato rilasciato su PS5 e PC, mentre la seconda parte ha ricevuto un remaster perfezionato in preparazione per la prossima stagione della serie HBO e la sua anteprima su PC.

Perché The Last of Us 3? C’è un’alta probabilità che il gioco venga realizzato, ma Naughty Dog non vuole rivelare i suoi piani per i prossimi anni.