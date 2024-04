Media: Abbiamo incontrato il nuovo allenatore del Liverpool? Esiste già un accordo verbale ManUtd.pl

Gli ultimi rapporti indicano che Ruben Amorim diventerà il nuovo allenatore del Liverpool. Il tecnico portoghese aveva già raggiunto un accordo verbale con i Reds. Allo stesso tempo, dovrebbero continuare i colloqui con il suo attuale club, lo Sporting.

Già nel gennaio 2024 il Liverpool lo aveva annunciato A fine stagione il club sarà testimone di una grande rivoluzione. Jurgen Klopp, amatissimo dai tifosi dei Reds, ha annunciato la sua partenza. Oltre alla partenza dell'allenatore, sono stati annunciati anche cambiamenti nelle strutture del club (compreso il direttore sportivo) e nella composizione dello staff tecnico.

Il candidato più probabile per succedere all'allenatore tedesco ad Anfield è finora l'ex giocatore del Liverpool Xabi Alonso, che potrebbe presto vincere la coppa dopo aver vinto il titolo della Bundesliga contro il Bayer Leverkusen. Anche altri marchi, come il Bayern Monaco, erano interessati allo spagnolo, ma recenti rapporti suggeriscono che rimarrà nel suo club attuale almeno per un'altra stagione.

Allo stesso tempo, i media hanno riferito che Robin Amore è stato collegato all'Old Trafford nella lista dei desideri dei rivali del Manchester United. I nuovi fatti in questo caso ci permettono di affermare lentamente che il portoghese diventerà il nuovo allenatore ad Anfield.

Secondo Florian Plettenberg, Amorim ha già concluso un accordo verbale con il club e diventerà il nuovo allenatore del Liverpool dopo la stagione. Inoltre, dovrebbe firmare un contratto con la squadra inglese, che sarà valido fino al 2027.

🚨Robin Notizie #Amorim | Si è detto che ora esiste un accordo verbale di principio con il Liverpool! ➡️ Amorim vuole unirsi #Liverpool La prossima stagione e il Liverpool lo hanno pressato nelle ultime settimane ➡️ Può firmare un contratto fino al 2027 – confermato! Trattative finali con @SportingCP… pic.twitter.com/0Itu7IaJw7 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 9 aprile 2024

Intanto i Reds stanno trattando con lo Sporting per l'acquisto di Amorim e stanno facendo progressi ogni giorno che passa. L'attuale legame dell'allenatore con il club portoghese è valido fino a giugno 2026.

39 anni Nella sua carriera finora Una volta vinse la coppa per aver vinto il campionato portoghese con lo Sporting. In questo club, ha anche festeggiato vincendo la Supercoppa portoghese e vincendo due volte la Coppa di Lega portoghese. Ha un altro titolo da vincere in questa competizione da quando ha assunto la guida del Braga.

Amorim preferisce il 3-4-3, quindi è possibile che a partire dalla nuova stagione vedremo una serie di carte completamente nuove nella tattica del Liverpool. È alla guida dello Sporting da marzo 2020 e in 205 partite finora la percentuale di punti segnati a partita è di 2,24.