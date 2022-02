Assicurazione MLB: Proprietari, offre scambi MLBPA con piccole modifiche; La tassa sul lusso rimane irrisolta durante la settimana intensa

Martedì, i proprietari della MLB, i rappresentanti della MLB Players Association e la lega si sono incontrati di nuovo a Jupiter, in Florida, nel tentativo di porre fine alla chiusura forzata del proprietario che ha interrotto la Major League Baseball il 2 dicembre. L’udienza è stata il secondo giorno consecutivo di intense trattative, in contrasto con quanto è stato rivelato subito dopo l’inizio della chiusura quando i proprietari hanno impiegato 43 giorni per presentare una proposta per un nuovo Contratto di Contrattazione Collettiva (CBA).

La MLB ha affermato che il 28 febbraio è l’ultimo in cui possono raggiungere un accordo per un nuovo accordo CBA senza ritardare il giorno di apertura (attualmente previsto per il 31 marzo), sebbene la MLBPA potrebbe non essere d’accordo. Le sessioni di contrattazione sono previste ogni giorno questa settimana.

La riunione di lunedì è stata la più lunga chiusa fino ad oggi. Secondo quanto riferito, le due parti si sono incontrate per quasi cinque ore, sebbene gran parte di quel tempo sia stato trascorso in stanze separate per redigere proposte, cosa comune durante le sessioni di contrattazione. La durata del loro incontro non è così importante come è stato detto durante l’incontro. Alla fine, MLB ha offerto solo piccole modifiche alla sua ultima proposta.

Martedì è stato il turno dei giocatori di proporre un nuovo quadro per il Capacity Building Agreement:

Hana Keser di Yahoo! Che i giocatori propongano ancora uno stipendio minimo per il primo anno di $ 775.000 ma ora con un aumento di $ 30.000 nel secondo e terzo anno.

Inoltre, Keser et al. hanno riferito che la MLB ha proposto una seconda volta di coinvolgere un mediatore federale per far avanzare le discussioni e che i giocatori hanno rifiutato una seconda volta in base alla loro preferenza di continuare i negoziati diretti con la lega:

La serie di proposte dei giocatori di martedì è arrivata in risposta a ciò che i proprietari hanno presentato lunedì. Ecco un riassunto di ciò che i proprietari avrebbero offerto per iniziare la settimana:

Aumenta i premi totali per i giocatori prima dell’arbitrato a $ 20 milioni. La MLB in precedenza offriva $ 15 milioni ai suoi primi 30 giocatori. La MLBPA sta cercando una taglia di $ 115 milioni per dividerla tra i primi 150 giocatori.

Lotteria per le prime quattro selezioni. La MLB in precedenza offriva una lotteria solo per le prime tre scelte. L’associazione vuole che le prime otto scelte siano determinate dalla lotteria.

Nessuna modifica alla precedente proposta fiscale sul lusso. MLB offre un piccolo aumento delle tasse con sanzioni molto più severe. L’MLBPA sta cercando di aumentare la soglia da $ 210 milioni a $ 245 milioni. Maggiori informazioni qui.

Hanno annullato la loro richiesta di controllare il numero totale delle squadre di lega minore, Oltre alla loro offerta di limitare le opzioni a cinque volte a stagione, secondo Jeff Passan di ESPN.

Le due parti rimangono distanti su quelle che sono diventate note come le “questioni economiche fondamentali”. Queste questioni economiche fondamentali includono lo stipendio minimo, la tassa sul saldo competitivo (CBT, nota anche come tassa sul lusso sui salari), Struttura dell’arbitrato salarialeE il L’entità delle ricompense totali per i giocatori prima di giudicareE il condivisione dei guadagni. Sono stati condotti pochissimi negoziati sulla CBT, il che significa che alla fine potrebbe rappresentare l’ultimo ostacolo. I proprietari stanno chiedendo ultimamente quando si tratta di modifiche CBT Suggeriscono di provare a metterlo come un vero tetto salariale.

Secondo tutte le indicazioni da parte della MLB, la stagione 2022 non riprenderà – né inizieranno gli allenamenti primaverili – fino a quando non sarà in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro, almeno su base condizionale. MLB può revocare il blocco in qualsiasi momentoconsentendo la ripresa del baseball secondo i termini del vecchio contratto collettivo, ma la Lega non ha mostrato alcuna volontà di farlo.

Ivan Drillic di AthleticLe due parti si incontreranno di nuovo mercoledì, come previsto.