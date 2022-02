Resti del “più grande pterosauro giurassico del mondo” scoperti in Scozia | dinosauri

Potrebbe essere meglio conosciuto oggi per le sue lontre e pulcinelle di mare, ma 170 milioni di anni fa l’isola di Skye ospitava enormi rettili con un’apertura alare più grande di un letto king-size, hanno rivelato i ricercatori.

cacciatori di fossili in Scozia Dicono di aver recuperato i resti del più grande pterosauro giurassico del mondo, aggiungendo che la creatura – conosciuta informalmente come pterodattilo – vantava anche denti aguzzi per sottrarre e intrappolare i pesci.

Con un’apertura alare di circa 2,5 metri o più – circa le dimensioni dei più grandi uccelli volanti di oggi, come l’albatro errante – la creatura getta nuova luce sull’evoluzione degli pterosauri, poiché si pensava che raggiungessero queste dimensioni solo a circa 25 milioni anni dopo.

“Quando questa cosa visse circa 170 milioni di anni fa, era l’animale più grande che abbia mai volato, almeno sappiamo”, ha detto il professor Steve Brusatte, coautore della ricerca dell’Università di Edimburgo.

“Abbiamo davvero trascinato indietro nel tempo l’evoluzione dei grandi pterosauri”, ha detto.

Brusatte ha aggiunto precedenti scoperte secondo cui gli pterosauri non crescevano molto più grandi di circa 1,6-1,8 metri di apertura alare durante il periodo giurassico, ma che raggiungevano dimensioni molto più grandi durante il periodo Cretaceo.

“C’erano pterosauri che vivevano alla fine del Cretaceo quando l’asteroide delle dimensioni di aerei da combattimento si scontrò”, ha detto Brusatte, riferendosi all’estinzione di massa 66 milioni di anni fa che spazzò via i dinosauri non aviari, gli pterosauri e innumerevoli altre creature.

L’ultima scoperta solleva interrogativi sull’idea che la competizione con gli uccelli possa aver inizialmente determinato l’aumento delle dimensioni degli pterosauri.

Gli uccelli si sono evoluti dai dinosauri intorno a questa data [pterosaur] Brusatte ha detto, anche se ha aggiunto che gli uccelli potrebbero aver esercitato una pressione evolutiva su di loro per ingrandirli.

65 milioni di anni fa, l’impatto di un asteroide sulla Terra spazzò via dinosauri, pterosauri e molte altre specie. Foto: Mark Garlick/Biblioteca fotografica scientifica/Getty Images/RF Libreria fotografica scientifica

Questa non è la prima volta che gli pterosauri vengono scoperti nel Regno Unito: la paleontologa Mary Anning ha scoperto come venivano chiamati Il suo “Drago volante” nel 1828.

Brusatte ha detto la nuova scoperta, doppiata Caro giathanach Significa sia “rettile alato” che “rettile di Skye” in gaelico scozzese, ed è notevole per la completezza del fossile.

“Probabilmente è completo per circa il 70%, il che è davvero interessante per gli pterosauri, perché queste cose sono davvero difficili da ridimensionare”, ha detto, notando che le pareti di molte ossa non sono più spesse di un foglio di carta.

Un’analisi delle ossa ha mostrato che l’animale era al massimo un adolescente e ancora in crescita, ha detto Brusatte, aggiungendo che la sua apertura alare da adulto può superare i tre metri.

Il team ha anche eseguito scansioni del cranio dello pterosauro, che ha permesso loro di costruire un modello digitale del cervello. I risultati hanno rivelato che l’animale aveva lobi ottici molto grandi, indicando che aveva una vista molto buona.

Scrivendo sulla rivista biologia attualeBrusatte e i suoi colleghi riferiscono come i fossili, rivelati al National Museum of Scotland, siano stati scoperti dalla studentessa di dottorato Amelia Penny, che ha individuato il teschio della creatura durante il lavoro sul campo sull’isola di Skye nel 2017.

“Non sembrava nient’altro che avessi visto”, ha detto al Guardian.

Fossile di uno pterodattilo giurassico. Foto: Kevin Schaeffer/Getty Images

Ha aggiunto: “Sono cresciuta andando al Museo di Storia Naturale di Londra e leggendo delle scoperte fossili di Mary Anning sulla costa giurassica, il che ha sicuramente influenzato la mia decisione di diventare una paleontologa”. “Ma trovare un nuovo rettile giurassico, e soprattutto un fossile di questa importanza, non è qualcosa che avrei osato aspettarmi che mi accadesse”.

Il dottor David Unwin, esperto di pterosauri presso l’Università di Leicester, che non è stato coinvolto nella ricerca, ha affermato che è controverso se la creatura appena scoperta fosse la più grande del suo tempo, osservando che alcune ossa frammentarie di altri fossili avevano già accennato a Le stesse dimensioni. Pterosauri nel mezzo del Giurassico.

Tuttavia, ha detto che il ritrovamento è significativo perché i fossili risalenti a quel periodo sono scarsi, mentre i resti completi di pterosauro sono pochissimi.

“Questa nuova scoperta ci permetterà di tornare alle antiche collezioni e capire meglio cosa abbiamo lì”, ha detto. “È un grosso pezzo del puzzle nella nostra storia evolutiva degli pterosauri”.