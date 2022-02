Otto premi non saranno trasmessi in diretta quest’anno (esclusivo) – The Hollywood Reporter

Molte delle 23 categorie presentate dal vivo nell’ultimo anno 93 Oscar La TV non verrà trasmessa in diretta durante la 94a edizione degli Academy Awards il 27 marzo, Il giornalista di Hollywood Imparare.

Con una mossa che aveva già causato tensioni all’interno della dirigenza dell’accademia, ma che probabilmente sarebbe stata ben accolta dal grande pubblico, furono fatte offerte e otto furono accettate. Premi Cortometraggio documentario, montaggio film, trucco/parrucchiere, colonna sonora originale, scenografia, cortometraggio animazione, cortometraggio live action e voce fuori campo – si svolgeranno all’interno del Dolby Theatre un’ora prima dell’inizio della trasmissione dal vivo, saranno registrati e modificati successivamente per la successiva trasmissione in diretta, che è una variante dell’approccio controverso prima adottato e poi abbandonato dall’Academy nel 2018 (i Tony Awards utilizzano un modello simile).

L’Accademia ha rifiutato di commentare.

Questa mossa arriva meno di un anno dopo Gli Oscar più bassi mai trasmessi Ha suscitato un’enorme costernazione tra le fila del partner televisivo di lunga data dell’accademia ABC, che detiene i diritti esclusivi per trasmettere la cerimonia. Fino al 2028E le tasse attraverso le quali vengono finanziate le operazioni dell’Accademia sono sostanziali.

La maggior parte del pubblico è interessato solo alle prime sei categorie degli Oscar: Miglior film, Miglior regista, Miglior attore, Miglior attrice, Miglior attore non protagonista e Miglior attrice non protagonista, se questo è il caso. Ma l’Academy ha sempre sentito la pressione di presentare tutti i suoi Academy Awards competitivi in ​​onda al fine di mantenere la pace all’interno del suo Board of Regents, che include rappresentanti delle 17 filiali dell’Academy, la maggior parte delle quali ha almeno un premio che onora le persone del professione che i loro membri praticano e desiderano Sono trattati come attori, registi e produttori.

accademia Annunciato nell’agosto 2018 Diversi premi saranno presentati dal vivo alla 91a edizione degli Academy Awards, ma l’enorme contraccolpo del settore ha indotto l’organizzazione a fare marcia indietro.

Sala ReginaE il Amy Schumer E il Wanda Sykes essere gruppo da ospitare La 94a cerimonia di premiazione degli Academy Awards.

* * *

AGGIORNAMENTO: Questo è il messaggio che l’Academy ha appena inviato ai suoi membri…

Cari Colleghi, Membri dell’Accademia,

Siamo entusiasti di presentare 94y Gli Academy Awards, che onorano il successo dell’anno nel cinema, vengono trasmessi e offrono intrattenimento illimitato al nostro pubblico globale di amanti del cinema. Dopo aver ascoltato attentamente i feedback e i suggerimenti della nostra comunità cinematografica, del nostro partner di rete e di tutti coloro che amano gli Oscar, è stato chiaro che dovevamo prendere alcune decisioni di trasmissione che fossero nel migliore interesse del futuro del nostro spettacolo e del nostro. organizzazione.

Quando decidiamo come produrre gli Oscar, comprendiamo che si tratta di uno spettacolo televisivo in diretta e dobbiamo dare la priorità al pubblico televisivo per aumentare l’interazione con gli spettatori e mantenere la vivacità, il movimento e la pertinenza del programma. Questo è stato per un po’ di tempo un importante argomento di discussione. Lo facciamo ricordando anche l’importanza che i nostri candidati abbiano un’esperienza unica nella vita.

Al fine di fornire più tempo e opportunità al pubblico di essere intrattenuto e coinvolto attraverso commedie, numeri musicali, pacchetti di filmati e tributi cinematografici, avverrà un cambiamento nella produzione dello spettacolo. I produttori dello spettacolo di quest’anno e la leadership dell’Academy con la supervisione degli Academy Awards hanno deciso, con l’approvazione degli ufficiali e del Comitato dei premi, che ogni categoria di premio dovrebbe essere trasmessa in televisione, sebbene inizialmente sarebbero stati assegnati otto premi a il Dolby Theatre nell’ora prima dell’inizio della trasmissione in diretta.

lo faranno non Viene presentato alla premiere né sul red carpet, come alcuni hanno previsto. Invece, la cerimonia di persona al Dolby Theatre inizierà un’ora prima per presentare otto categorie di premi prima dell’inizio della trasmissione televisiva in diretta. Queste presentazioni saranno quindi modificate dai nostri team creativi e di produzione e saranno perfettamente integrate nello spettacolo televisivo in diretta.

Per chiarezza, tutti i candidati di TUTTE le categorie verranno selezionati dal vivo e le lettere di accettazione di tutti i vincitori verranno mostrate dal vivo. Tutti i registi e gli artisti pluripremiati di ogni categoria celebreranno comunque il loro meritato “momento Oscar” festivo sul palco Dolby, di fronte a un pubblico arrabbiato.

Per il pubblico a casa, il flusso dello spettacolo non cambia, anche se diventerà più stretto e potente con questo nuovo ritmo, e il live streaming – sì, con la categoria Miglior film – dovrebbe finire al traguardo delle tre ore.

Quest’anno le categorie introdotte nelle prime ore della serata e poi viste in diretta sono, in ordine alfabetico: Documentario (breve tema), Montaggio film, Trucco e acconciature, Musica (colonna sonora originale), Scenografie e Cortometraggi Film (animazione), cortometraggio (live action) e audio.

Le categorie che saranno presentate in diretta nella trasmissione di quest’anno sono, in ordine alfabetico: Attore protagonista, Attore non protagonista, Attrice protagonista, Attrice non protagonista, Film d’animazione, Miglior film, Fotografia, Costumi, Regia , Documentario (lungometraggi, lungometraggi internazionali, musica (canzone originale), effetti visivi, scrittura (sceneggiatura adattata) e scrittura (sceneggiatura originale).

Comprendiamo che questi tipi di modifiche possono sollevare dubbi sull’equità e ti chiediamo di comprendere che il nostro obiettivo è trovare un equilibrio in cui candidati, vincitori, membri e pubblico abbiano un’esperienza visiva gratificante. Andando avanti, valuteremo questo cambiamento e continueremo a cercare ulteriori modi per rendere il nostro spettacolo più interessante ed emozionante per tutti i partecipanti, sia all’interno del Dolby Theatre che guardando da casa.

Ogni ramo dell’Accademia e la categoria dei premi è indispensabile per il successo di qualsiasi film e vitale per l’industria. La nostra sfida e il nostro obiettivo è creare uno spettacolo Oscar emozionante e snello senza sacrificare i fondamenti ben consolidati della nostra organizzazione. Apprezziamo la tua comprensione e ti saremmo grati per il tuo incrollabile supporto.

Cordiali saluti,

David Rubin

Presidente dell’Accademia