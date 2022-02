Colloqui di pace in Ucraina oggi? La delegazione ucraina è arrivata in Bielorussia

La delegazione ucraina è arrivata in Bielorussia, dove lunedì, secondo Riya Novosti, inizieranno i colloqui di pace con la Russia. Il ministero dell’Interno bielorusso ha diffuso una foto del tavolo dove saranno seduti i partecipanti.

L’ultimo giorno in Ucraina non è stato tranquillo. Secondo la BBC, circa un milione di soldati russi stanno prendendo parte ai combattimenti in Ucraina. Altri 50.000 sono in riserva.

Le forze russe hanno rallentato il ritmo degli attacchi in tutte le direzioni e l’esercito ucraino ha respinto con successo gli attacchi, informando i funzionari delle forze armate ucraine lunedì mattina.

Scriviamo nel nostro rapporto speciale su ciò che sta accadendo in Ucraina

Le truppe russe stanno attaccando aeroporti militari e civili, punti di comando, strutture di difesa aerea, infrastrutture critiche, città e rami delle truppe ucraine – insiste il personale. In violazione del diritto internazionale, le forze russe Le case residenziali di Zhytomyr (parte centrale del Paese) e Chernihiv (nord) sono state colpite da razzi.

Il personale afferma di respingere con successo gli attacchi mentre è in accesso alle città e costringere i nemici ad abbandonare l’attacco. “Ad oggi, solo una delle forze ucraine ha distrutto più di cinque equipaggiamenti militari e truppe nemiche dal fuoco dell’artiglieria”, ha scritto.

Il personale insiste Le forze russe sono depresse e subiscono grandi perdite, incluso il ritiro e la disobbedienza.

“I difensori dell’Ucraina stanno perseguendo la loro difesa decisiva”, si legge.

Lunedì, tuttavia, è stato riferito che le forze russe avevano catturato il porto di Berdyansk nel Mar d’Azov, nel sud-est dell’Ucraina. Lo ha annunciato su Facebook Oleksiy Arestovych, consigliere dell’amministrazione presidenziale e funzionari locali.