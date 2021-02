Verso Crema – Fortitudo Agrigento, coach Catalani: “Ci aspetta una sfida di alto livello”

La Fortitudo Agrigento domenica 7 febbraio affronterà Crema, palla a 2 alle 18. La partita si giocherà al palazzetto Cremonesi. I biancazzurri tornano in campo dopo la vittoria interna contro Palermo. La Fortitudo Agrigento è stata costretta a saltare un turno di campionato per via della positività di un giocatore biancazzurro.

Ecco le parole di coach Catalani: “A Crema ci aspetta una sfida di alto livello contro una squadra esperta ed ambiziosa. Dobbiamo entrare in campo con voglia ed energia per affrontare questa partita con la giusta cattiveria. Arriviamo da uno stop obbligato a causa del Covid 19 e dobbiamo cercare subito di gestire bene il ritmo della partita tenendo alta l’intensità per 40’. Crema ha giocatori di grande qualità offensiva. Sarà fondamentale diminuire gli errori individuali difensivi e giocare una partita fisica”.