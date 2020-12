Scossa di terremoto, gente in strada in diverse zone dell’Agrigentino

In provincia di Agrigento, la scossa di terremoto, stimata dall’Ingv di magnitudo 4.6, è stata avvertita, soprattutto nelle abitazioni ai piani alti, a partire dal centro della città dei Templi (zona campo sportivo e vie Cicerone e via Papa Luciani) e zone periferiche a San Leone e Villaggio Mosè, ma anche a Porto Empedocle, Licata, Palma di Montechiaro, molta gente si è riversata in strada.

Avvertita anche a Naro, Favara e Canicattì. Decine le chiamate ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, di cittadini spaventati dopo aver visto muovere arredi e oggetti, altre finalizzate alla richiesta di informazioni sull’intensità del sisma, e sulla zona interessata.