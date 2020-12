Coronavirus in Sicilia, bollettino 20 dicembre: 792 nuovi casi e 24 morti

Calano ancora i contagi in Sicilia, in attesa delle chiusure ed ulteriori restrizioni imposte dal Governo, per le festività di Natale, Capodanno ed Epifania. Nelle ultime 24 ore registrati 792 nuovi casi di Covid-19, a fronte di su 7.109 tamponi processati. E ci sono altri 24 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, domenica 20 dicembre.

Questa la suddivisione dei nuovi casi delle province nell’isola: Catania 209, Palermo 271, Messina 89, Ragusa 47, Trapani 3, Siracusa 68, Agrigento 7, Caltanissetta 85, Enna 13.

Sono 33.883 gli attuali positivi, di questi 1.076 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 178 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 32.629 persone. I casi complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 84.529. I guariti 48.491, mentre i decessi salgono a 2.155.