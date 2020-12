Agrigento. Donazione di 1.000 euro all’Isola dell’Allegria di Fontanelle Insieme

La lista del Movimento 5 stelle alle ultime amministrative ha ricevuto qualche donazione tardiva che non è stato possibile utilizzare per la campagna elettorale. Abbiamo pensato di donare la somma residua alla Città per la creazione di qualcosa che potessero utilizzare tutti gli agrigentini.

“Apprezzando le iniziative dei valorosi e ammirevoli cittadini del comitato Fontanelle Insieme, abbiamo arrotondato la somma e offerto 1.000 euro per la creazione della loro Isola dell’Allegria”, dice Marcella Carlisi in rappresentanza della lista del M5S alle passate amministrative.

“Ci sono 5 salvadanai decorati dagli stessi bambini esposti nelle attività commerciali per dare a tutti la possibilità di contribuire anche con un piccolo contributo o si può utilizzare, come abbiamo fatto noi, il codice IBAN del Comitato IT 60 Q 07108 16601 000000000616 con la causale Isola dell’Allegria – continua -. Ci è sembrata una iniziativa da premiare perché testimonia quanto sia importante che tutti ci impegniamo direttamente se vogliamo che funzioni la società intorno a noi”.