Eurovision 2024: l’Italia torna tra le favorite

A favore degli italiani parla il rappresentante del loro paese all'Eurovision Song Contest, Per arrivarci, deve attraversare la dura strada di tutti i concorrenti . Il rappresentante italiano è stato scelto dal festival di San Remo (guarda caso, il precursore dell'Eurovision Song Contest), che è molto difficile da vincere e ancora più difficile presentarsi lì – Per raggiungere questo obiettivo, devi prima eseguire una serie di eliminazioni locali E la concorrenza è notevole.

Quest'anno ha ottenuto un biglietto per il festival di Sanremo e quello di Malmö Angelina Mango, 22 anni, con la canzone “La Noya”. C'è una canzone Il pop è stato messo in convenzione con un mix di suoni cumbia latinoamericani. In particolare, è stata la prima artista donna a rappresentare l'Italia nella popolare competizione in 8 anni.