Perché le zanzare invadono alcune persone ed evitano altre?

Come fanno le zanzare a sentire l'odore del sangue umano?



È dimostrato senza ombra di dubbio che lo straordinario olfatto delle zanzare le aiuta soprattutto a individuare le vittime: alcune specie sono in grado di identificare il proprietario del gustoso sangue fino a una distanza di 50 metri. Questi insetti utilizzano anche il rilevamento termico. Sono in grado di rilevare chi ha una temperatura corporea leggermente più alta. È noto che i giovani, i bambini, le donne durante l'ovulazione e la gravidanza, nonché le persone che bevono alcolici, hanno temperature inferiori a mezzo grado Celsius. Dovrebbero quindi essere i più vulnerabili alle punture di zanzara, ma non sempre ne sono vittime.

Oggi, dopo anni di ricerca, gli scienziati hanno stabilito che le preferenze di gusto delle zanzare dipendono dai batteri presenti sulla nostra pelle e dalle sostanze volatili che secernono. Il professore lo ha dimostrato. Willem Takin dell'Università di Wageningen nei Paesi Bassi. Secondo lui, a seconda della composizione di questi microrganismi, si crea un odore che attira o respinge questi insetti.

Di 3,5 mila La maggior parte delle specie di zanzare si accontenta di animali a sangue caldo, cioè mammiferi e uccelli, ma ci sono anche specie che preferiscono anfibi o rettili. Solo poche zanzare scelgono gli esseri umani. Per anni sembrava che tutti fossero buoni con loro. Dopotutto, tutti noi abbiamo un sangue ricco di proteine ​​e altri nutrienti di cui le zanzare hanno bisogno per produrre le uova. Ma bastava osservare un gruppo di persone sedute nel parco la sera per notare che le femmine erano molto selettive. Cercano istintivamente la migliore fonte di cibo. Quindi attaccano alcune persone senza pietà e preferiscono non avvicinarsi ad altre.

È vero che il dottor Lawrence J. Zweibel della Vanderbilt University sostiene che questo è solo un malinteso per le persone estremamente sensibili al formicolio. “Formano grandi vesciche pruriginose sulla pelle”, ha detto in un’intervista al Wall Street Journal “Ecco perché pensano di essere la vittima preferita delle zanzare”. Tuttavia, la maggior parte degli studiosi non è d’accordo. Molti studi dimostrano che ogni 10 persone rappresenta uno spuntino delizioso per le zanzare. Tuttavia, il prof. Jonathan Day, un entomologo dell'Università della Florida, ha scoperto che esistono molte di queste persone: una persona su cinque è vittima delle zanzare. Tuttavia, non ha saputo rispondere alla domanda chi di noi è stato sfortunato e perché.

Una cosa su cui gli scienziati concordano è che le zanzare forniscono la maggior parte delle informazioni su una potenziale vittima attraverso l'olfatto. Non appena gli insetti sentono l'alito e il sudore, volano sopra e inseriscono immediatamente punte aghiformi nella pelle. Tutte le specie raccolgono anche piccole quantità di sostanze odorose emesse, ad esempio, da un animale o da un essere umano. A questo scopo utilizzano le antenne e i palpi della mascella, che si trovano sulla testa e funzionano come un naso. “Queste appendici sono ricoperte di peli fini e terminano con cellule nervose che rispondono all'olfatto”, ha scritto il professore sulla popolare rivista scientifica Scientific American. John R. Carlson dell'Università di Yale e la dottoressa Allison F. Curry dell'Institut Pasteur di Parigi, che da anni cercano di spiegare come le zanzare percepiscono le persone.

Le molecole del profumo penetrano nei pori dei capelli fino alle cellule nervose. Da qui l'impulso elettrico raggiunge il cervello, gran parte del quale è dedicato alla rapida elaborazione degli stimoli olfattivi. Nel 1999, il prof. Carlson e il dottor Curry hanno anche scoperto i geni che consentono alle zanzare di distinguere gli odori dall'infinito numero di odori presenti nell'ambiente.

Lui e altri scienziati hanno scoperto che le zanzare sono particolarmente sensibili all'odore dell'anidride carbonica. Quindi, in teoria, ogni animale e persona che esala questo odore dovrebbe diventare un boccone gustoso per le zanzare. Maggiore è la produzione animale o umana di questo gas, più facile diventa in teoria rilevarlo. Le zanzare dovrebbero quindi avere maggiori probabilità di prendere di mira gli adulti rispetto ai bambini, le persone obese più che quelle magre e le persone alte più che quelle basse. Ma non è sempre così.

Le zanzare percepiscono anche l'acido lattico, afferma Richard Halfpenny dell'Università di Staffordshire in Gran Bretagna sul popolare sito scientifico The Conversation. Gli esseri umani secernono questo acido in quantità maggiori rispetto agli animali.

Il nostro bouquet profumato si completa AmmoniacaGli scienziati hanno trovato alcuni acidi carbossilici, acetone e composti alcolici. Ma questo non spiega perché alcune persone siano diventate un pasto per le zanzare e altre no. Questo spiega semplicemente perché alcune zanzare scelgono le persone e non gli uccelli, le rane o i cani.

Solo nel 2000 è stato pubblicato un articolo su The Lancet, un'importante rivista medica, che dimostrava che le zanzare scelgono le persone dall'odore dolce, e questo dipende dal rapporto tra anidride carbonica e acido lattico e altri componenti del sudore. Tuttavia, non si sapeva chi e perché producesse questi composti in quantità tali da renderli attraenti per le zanzare.

Il professore ha deciso di risolvere il mistero delle preferenze di gusto delle zanzare. Jonathan Giorno. Ha chiesto alle persone di esporre le braccia fino ai gomiti e di lasciarsi esporre alle punture di insetti. In questo modo, lo scienziato ha deciso che non tutto il sangue umano ha lo stesso sapore e che la nostra attrazione per le zanzare è legata al loro tipo. Ha dimostrato che le persone con sangue di tipo O avevano quasi il doppio delle probabilità di essere morse rispetto a quelle di tipo A. Le persone con sangue di tipo B erano a metà di questa classifica: avevano più probabilità di cadere vittime delle zanzare rispetto alle persone di tipo A, ma in molti casi Meno spesso di quelli con tipo O. Quelli del gruppo AB erano i migliori, perché erano completamente immuni agli insetti. Questo perché il corpo umano, a seconda del gruppo sanguigno, emette un odore diverso, che le zanzare trovano più o meno attraente – ha spiegato il professore. giorno.

Questa teoria guadagnò rapidamente molti sostenitori. Ciò era coerente con la ricerca condotta dai paleontologi che lo affermavano gruppo sanguigno 0 è la più antica, perché appariva già nelle popolazioni delle culture di cacciatori-raccoglitori, ed è stata probabilmente la prima zanzara incontrata. Lo adoravano perché era nutriente e aumentava le loro possibilità di sopravvivenza. Ci sono abituati. Quando comparivano persone con un gruppo sanguigno diverso da 0, le femmine preferivano non rischiare e non berlo. Hanno deciso di farlo solo quando il loro asilo preferito non era presente.

Tuttavia, ulteriori ricerche hanno dimostrato che questa teoria ha un punto debole: non spiega perché il 15% delle persone ha un odore corporeo che non è rilevabile dalle zanzare. E l’85% degli esseri umani invia un segnale chimico che indica il proprio gruppo sanguigno, che le zanzare possono captare. Queste persone sono più suscettibili ai morsi, indipendentemente dal loro gruppo sanguigno.

Pertanto, oggi sempre più ricercatori sono propensi alla tesi secondo cui le zanzare scelgono tra le persone in base alla composizione dei batteri che vivono sulla nostra pelle, nei pori e nei follicoli piliferi. Questi batteri innocui secernono composti organici volatili che le zanzare percepiscono e in base ai quali gli insetti decidono se una persona è gustosa o meno, commestibile o meno. Perché quasi tutti i tipi di zanzare sono molto compatibili e hanno le stesse preferenze di gusto. “Ciò significa che le zanzare, quando scelgono determinate persone, non scelgono noi, ma sono guidate dalla composizione dei microrganismi che vivono sulla nostra pelle”, scrive il dottor Halfpenny.

Quali batteri attirano le zanzare?



Tuttavia, identificare i batteri che attirano le zanzare richiederà molto tempo, perché sappiamo ancora poco della microflora della pelle. Attualmente è noto che la sua composizione dipende principalmente dall'ambiente in cui viviamo: da cosa mangiamo, con quale acqua ci laviamo e cosa tocchiamo. Il dottor Martin Blazer della School of Medicine della New York University ha calcolato che un centimetro quadrato di pelle contiene un milione di batteri appartenenti a circa 250 specie.

È stato anche dimostrato che sulle mani ci sono due strati di microrganismi. Il primo, che è la nostra caratteristica distintiva, è sempre con noi. Vive nelle ghiandole sebacee e sudoripare, nelle pieghe della pelle e nei follicoli piliferi, e grazie ad esso la pelle può funzionare correttamente.

Il secondo gruppo sono i batteri che compaiono sulla pelle quando tocchiamo cose o persone diverse. Ci sono estranei e, se iniziano a moltiplicarsi, alcuni di essi possono causare infezioni.

È interessante notare che solo il 17% dei batteri si trova nella mano destra e in quella sinistra. I restanti microrganismi si trovano solo su un lato. Ciò significa che eseguiamo attività diverse con la mano destra rispetto a quelle che facciamo con la mano sinistra. Gli scienziati dell'Università del Colorado a Boulder hanno scoperto che gli uomini, sebbene si lavino le mani meno frequentemente delle donne, hanno meno microrganismi. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la pelle delle loro mani è più acida di quella delle donne e ai microrganismi non piace un ambiente del genere.

La scoperta degli scienziati dell'Università del Colorado dimostra che la composizione della microflora cutanea dipende anche dai geni, perché codificano informazioni sulla composizione delle proteine ​​presenti sulla pelle, sulla quantità di sudore e sebo prodotti e sulla loro composizione chimica. Tutto ciò determina anche se la nostra pelle diventerà amichevole verso alcuni tipi di microrganismi e repellente verso altri. Il professor Willem Takin ha stabilito che i batteri delle specie Bacillus, Brevibacterium, Corynebacteria e Staphylococcus secernono composti che attirano le zanzare, e quelli appartenenti alla specie Pseudomonas hanno un effetto repellente o indifferente su questi insetti.

“Gli scienziati sono quasi certi che le zanzare selezionano le persone in base ai batteri che vivono sulla loro pelle, ma non riescono ancora a rispondere alla domanda sul perché trovano un insieme di odori di batteri della pelle più attraenti di altri”, scrive il dottor Halfpenny. Se questo mistero potesse essere risolto, gli scienziati potrebbero essere in grado di modificare la composizione dei batteri nella nostra pelle in modo che non siamo più dei bersagli così deliziosi per i vampiri. Ma potrebbe non essere così semplice.