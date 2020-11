Se l’è cavata con una botta e un grosso spavento un giovane agrigentino rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto, nei pressi di una curva di via Panoramica dei Templi, nella zona sottostante il Tempio di Giunone, ad Agrigento.

L’auto, una Audi coupè, guidata dal giovane, è sbandata, per poi ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile. Per l’automobilista non è stato necessario il trasferimento in ospedale.