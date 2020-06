Agrigento, controlli della polizia in centro. Sequestrato motociclo privo di targa

Attuati dei controlli da parte dei poliziotti della sezione Volanti nel centro di Agrigento, tra Porta di Ponte, via Atenea e via Pirandello. È successo nella notte di sabato. Identificati e perquisiti cinque extracomunitari, alcuni dei quali noti per spaccio di stupefacenti, trovati in atteggiamento sospetto nei pressi del bar Portapo’.

Nell’area di Porta di Ponte bloccati un ragazzo e una ragazza, a bordo di un motociclo privo di targa. Inoltre il mezzo era senza assicurazione, e revisione. E’ stato sequestrato, mentre al giovane conducente elevate sanzioni amministrative per oltre 1.200 euro. Accertamenti sono in corso sul mezzo a due ruote.