Al mare con una mazza da baseball in auto, denunciato campobellese

Si stata recando al mare con in auto una mazza da baseball lunga ben 72 centimetri. Per sua sfortuna è incappato in un posto di controllo dei poliziotti del Commissariato di Licata. Un ventenne di Campobello di Licata è finito nei guai.

La mazza è stata sequestrata ed il giovane è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti erano impegnati in controlli verso la strada per la “Mollarella”, la spiaggia più frequentata di Licata.