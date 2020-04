Donati 2mila chilogrammi di sale al comune di Palma di Montechiaro

L’Italkali ha donato, in due riprese, 2 mila chilogrammi di sale al comune di Palma di Montechiaro. È stato il vicepresidente del Consiglio comunale, Rosario Falco, dipendente della società a fare esplicita richiesta al direttore della miniera di Racalmuto, Luigi Scibetta. Che ha subito sposato il tutto.

È stato lo stesso Falco, accompagnato dal presidente della massima assise cittadina, Domenico Scicolone, ad andare a prendere il sale direttamente in miniera.

“In questo momento di difficoltà – dicono Falco e Scicolone – ogni offerta che arriva è sempre bene accetta. La situazione non è per nulla facile per diverse famiglie”.

Il sindaco, Stefano Castellino ha voluto ringraziare i vertici dell’Italkali per il dono che hanno fatto alla comunità palmese. Il sale adesdo verrà distribuito dalla Protezione civile alla cittadinanza.