Questo Comitato Civico riceve numerose segnalazioni riguardanti le condizioni igienico-

sanitarie che costituiscono pericolo per la pubblica salute, in particolare in via Pier Paolo Pasolini,

zona peraltro frequentata dai ragazzi che si recano giornalmente a scuola, e nella via De Gasperi in

prossimità del bar “La Boheme”.

Si chiede un immediato intervento di pulizia e sanificazione.

I