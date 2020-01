Agrigento, con l’auto contro le barriere metalliche: ferito raffadalese

Un raffadalese è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo, avvenuto questa mattina. L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura, una Fiat Punto, andando a schiantarsi contro il guardrail.

Il sinistro lungo la strada statale, che collega Agrigento con Raffadali, precisamente sul viadotto prima delle gallerie.

Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi all’automobilista. Poi in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non è grave. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione Volanti.