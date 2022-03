Venere mostra il suo lato caldo e nuvoloso

Lo strumento a telecamera singola, noto come Wide-Field Imager for Parker Solar Probe, o WISPR, non è stato progettato per guardare direttamente il sole, che è molto luminoso, specialmente a distanze ravvicinate. Invece, WISPR è simmetrico al lato, in cui le particelle cariche note come vento solare si staccano dal sole a una velocità di un milione di miglia all’ora.

Prima del lancio della Parker Solar Probe nel 2018, il Dr. Glaze e il Dr. Fox, che allora era lo scienziato del progetto per la missione, hanno discusso la possibilità di far funzionare gli strumenti durante i sorvoli di Venere. Ma è stato solo dopo il lancio che i piani confermati sono stati fatti e la Parker Space Probe funzionava senza intoppi.

“Ciò era dovuto solo a problemi di sicurezza”, ha detto il dottor Fox. “Fino a quando non entri in orbita, non sai davvero come pilotare la tua navicella spaziale.”

Progettato per catturare le deboli particelle del vento solare, WISPR ha dimostrato di essere abile nel far risaltare il debole bagliore sul lato notturno di Venere.

Ci sono voluti un po’ di tentativi ed errori per scoprirlo. Nel luglio 2020, durante il primo volo in cui è stata accesa la fotocamera, gli scienziati hanno scoperto che se una parte qualsiasi del lato diurno di Venere si trovava nel campo visivo, l’immagine risultava molto sovraesposta.

“Non sapevamo davvero cosa stavamo facendo”, ha detto il dottor Wood. “Abbiamo imparato rapidamente che questo si traduce in un’immagine completamente inutilizzabile”.