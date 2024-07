Gli archeologi hanno annunciato una scoperta insolita. Quali sono le strutture in pietra nei Monti Sarawat in Arabia Saudita e quali sono i loro usi? Ha più di 1.000 anni e, come ha scritto Focus.pl, “nessun essere umano ha vissuto lì”.

Ricerche e scoperte archeologiche Nelle montagne Sarawat in Arabia Saudita. Gli archeologi hanno indagato Strutture misteriose vecchie di più di 1.000 anni. Ce ne sono oltre 1.200. Cosa usavano le società antiche di questa zona? Abbiamo imparato a risolvere il puzzle storico. Lei era Apiari che forniscono alle persone l’accesso al miele. Secondo Focus.pl, “Il villaggio abbandonato conosciuto come Kharfi un tempo era un insediamento affollato”.

Edifici misteriosi in montagna. Archeologi: Nessuno viveva lì

Gli storici spiegano che questa regione si è sviluppata dal Regno dell’Arabia Saudita Tradizioni dell’apicoltura. Già nell’antichità la regione di Al-Kharafi era famosa per la produzione di “ottimo miele” a cui era associata una vasta infrastruttura, tra cui: Alveari e granai in pietra. Da molte generazioni, tra l’altro, per il fabbisogno di apiari e alveari. L’acqua è direzionata correttamente. Il paesaggio venne modificato nel modo desiderato, tra cui: la creazione di terrazzamenti con giardini sul pendio della montagna, ovviamente con specie vegetali adatte all’apicoltura. Sono state inoltre istituite infrastrutture per proteggere gli apiari, tra cui: edifici e torri di guardia.

Appena Costruzione di apiari rocciosi in montagna Necessario, tra le altre cose, per creare colonne speciali e modellare rocce solide per non cadere nell’abisso. Inoltre, secondo i ricercatori, gli apiari che hanno più di mille anni sono stati tramandati di generazione in generazione Insieme alla conoscenza dell’apicoltura. Per questo motivo “il miele delle montagne di Sarawat era molto popolare anche in altre parti del mondo”, come descritto in molte fonti storiche antiche.

L’infrastruttura necessaria per realizzare l’intero progetto era eccezionalmente estesa. Era costituito da celle in pietra, granai, terrazzamenti con frutteti e giardini. Pertanto, le api potrebbero aver utilizzato le piante locali per produrre miele, riferisce Focus.pl.

