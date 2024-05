In Polonia potrebbero già essere presenti zecche pericolose. Appello degli studiosi

Zecche – cacciatori

C’è un motivo per cui le zecche Hyaloma sono chiamate “zecche selvatiche” o “zecche cacciatrici”, perché cacciano davvero: possono muoversi molto velocemente e, se vedono qualcuno che cammina lentamente in un prato, gli correranno dietro finché non lo raggiungono. loro. per lui. .

– Dopo la mia avventura, il giorno dopo sono andato nello stesso posto con una pinzetta e ho iniziato a raccogliere queste zecche nelle provette. Era come una corsa, perché li caricavo velocemente nelle provette e loro correvano veloci verso di me da tutte le parti – dice il professore. Salah. Le zecche Hyalomma non solo sono grandi e possono raggiungere i due centimetri di lunghezza dopo aver bevuto sangue, ma hanno anche occhi molto sviluppati e sono molto mobili.

E probabilmente non lascerebbero una tale impressione se non fossero così pericolosi. Trasmettono una pericolosa malattia virale: la febbre emorragica Crimea-Congo. È una malattia molto pericolosa negli animali e nell’uomo. Inizia con febbre alta, poi porta a gravi danni al fegato, ittero, lividi sanguinanti sotto la pelle e gravi emorragie dal naso. La prognosi non è favorevole. Di tutti i pazienti, il 40% muore e se la malattia diventa emorragica (fortunatamente ciò non accade in tutti i casi), il tasso di mortalità sale al 60%. Non esiste una cura per il virus che causa questa malattia. Puoi solo trattare il paziente in base ai sintomi e attendere che il suo corpo si occupi del microbo da solo.

Dal bestiame alle persone

Le zecche Hyaloma trasmettono la febbre emorragica Crimea-Congo non solo agli esseri umani, ma anche agli animali, dove gli esseri umani possono infettarsi secondariamente, ad esempio entrando in contatto con il sangue di un animale o mangiandone la carne cruda. Pertanto, le zecche Hyaloma sono sotto stretta sorveglianza da parte del Centro europeo per il controllo delle malattie da circa 20 anni. — Gli specialisti di questa istituzione ritengono che prima o poi questa zecca si diffonderà in tutta Europa, perché il clima sta diventando più caldo e le sorgenti si stanno riscaldando, dice il professore. Salah. K

Le zecche ialoma sono già state trovate nel sud della Francia, dove è stato appena pubblicato un articolo scientifico in cui si segnalava che si erano già verificati grandi focolai di virus della febbre emorragica Crimea-Congo circolanti tra il bestiame. Il professore dice: Ci sono allevamenti in Francia dove quasi la metà degli animali sono infetti. Salah.

E nel 2018 sono apparsi in Germania. Gli scienziati hanno riferito per la prima volta che queste zecche sono sopravvissute fino all’estate e hanno iniziato ad entrare anche nelle case delle persone. — Le persone hanno iniziato a inviare foto di queste zecche agli istituti di ricerca, chiedendo cosa fossero realmente. Si scopre che in realtà sono ovunque. Un anno dopo, dopo la calda estate del 2019 in Germania, sono state catturate diverse centinaia di zecche Hyaloma, dice il professore. Salah.

Prendi una zecca. Aiuta gli scienziati

Queste zecche possono sopravvivere anche in Polonia? Tutto sembra indicare sì. – Questa primavera, che è stata molto precoce e molto calda, quest’anno possono apparire anche individui adulti di ninfe Hyaloma portati da uccelli di ritorno – dice il professore. Salah. Come dimostrato dal Dr. Seema S. Selena dell’Università Ain Shams del Cairo ha affermato che fino al 60% della superficie polacca è ora adatta all’edilizia abitativa Ialoma marginale Nel nostro Paese questa zecca riesce effettivamente a sopravvivere all’inverno.

Questo studio e i resoconti inquietanti provenienti dalla Germania hanno spinto il Prof. Bajer ha deciso di cercare queste zecche in Polonia. — Non è facile, perché se cade dagli uccelli in posti casuali, le possibilità di trovarlo sono scarse. Li abbiamo cercati l’anno scorso e non siamo riusciti a trovarli. Ma sono quasi certo che siano già qui. Per questo abbiamo deciso di fare come hanno fatto i tedeschi, cioè chiedere aiuto alla gente e creare un progetto di scienza dei cittadini – dice il professore. Salah.

Gli scienziati polacchi hanno chiesto di inviare loro qualsiasi segno sospettosamente grande e commovente. — È molto importante prenderli con i guanti per non essere morsi o contaminare la pelle con i fluidi corporei delle zecche, che potrebbero contenere il virus della febbre emorragica Congo-Crimea, avverte il professore. Salah.

Maggiori informazioni sullo studio e sui dettagli di spedizione per le zecche catturate sono disponibili all’indirizzo: http://narodowekleszczobranie.pl. Puoi anche inviare una foto dei parassiti.