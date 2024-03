Un autobus planetario con spettacoli planetari arriverà alla scuola di Frysztak

Le classi, compreso il planetario mobile, fanno parte del programma Science for You, un'iniziativa congiunta tra il Copernicus Science Center e il Ministro della Scienza.

Per sentirti un astronomo basta alzare la testa e guardare il cielo. Come sono le costellazioni più famose? Dove cercarli? Ne vale la pena? Ecco la tua occasione per scoprirlo! Il Planetario del Copernicus Science Center con planetario mobile a bordo viaggia attraverso la Polonia per incontrare studenti e bambini in età prescolare

– invita Agnieszka Szóstek del Dipartimento di Promozione e Comunicazione del Copernicus Science Center.

Giovedì e venerdì il planetopo visiterà la scuola elementare n. 1 Józef Wibicki a Frysztak nella contea di Strzyżów. Durante i due giorni del planetario gli studenti potranno partecipare gratuitamente agli spettacoli del planetario.

Inoltre, potranno utilizzare personalmente le mostre interattive, porre domande ed effettuare esperimenti con gli insegnanti del Copernicus Science Center e scoprire i segreti dello spazio.

– incoraggia Szóstek.

Un planetario mobile è una grande tenda con tetto a cupola. Può ospitare circa 30 persone contemporaneamente. Le presentazioni di astronomia vengono tenute dal vivo sul soffitto del planetario da educatori del Copernicus Science Center.

“In una giornata luminosa, gli spettatori vedranno un cielo pieno di stelle e conosceranno le costellazioni più interessanti attualmente visibili nel cielo. Studenti e bambini in età prescolare vedranno, tra gli altri: le costellazioni di Orione, Canis Major e Canis Minor. Inoltre, il Anche le Pleiadi sono un ammasso aperto di stelle, che gli astronomi moderni chiamano BMW, o “Very Little Dipper”, chiamando il centro.

“Non c'è bisogno di attrezzature specializzate per osservare il cielo. Tutto quello che devi fare è andare in un luogo buio in una serata limpida, alzare lo sguardo e mettere a fuoco gli occhi. Sono utili anche speciali applicazioni per smartphone, che rendono più facile identificare stelle specifiche e altri oggetti.”

Annuncia inoltre che tutti coloro che parteciperanno agli spettacoli itineranti gratuiti del planetario riceveranno una “Guida per giovani scienziati – Planetobus”, piena di curiosità astronomiche, informazioni sulle stelle e sui pianeti ed esperimenti da poter fare a casa.

Nell’ambito del programma Science for You, un’iniziativa congiunta del Ministro della Scienza e del Copernicus Science Centre, le attività “Naukobus”, “Planetobus”, “O math!” Nel 2024. La 27a gita scientifica della Radio polacca e del Centro scientifico Copernicus. (porta)

piede. pixabay.com