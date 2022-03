Ned Eisenberg, attore di “Law & Order” e “Mare of Easttown” è morto a 65 anni

Ned Eisenbergmeglio conosciuto per il suo lavoro in “Law & Order: SVU”, e recentemente scomparso in “The Mare of Easttown” dopo una battaglia contro il cancro.

Ned è morto nel fine settimana, sua moglie, PatriziaTMZ dice a TMZ: “Come ha detto Ned, è stato attaccato da due assassini molto rari: colangiocarcinoma e melanoma oculare. Nel corso di due anni, ha combattuto coraggiosamente il cancro in privato mentre continuava a lavorare per rivedere gli affari per assicurarsi che il suo trattamento medico richiedesse la copertura .per sé e la sua famiglia.

Ned è meglio conosciuto per aver interpretato il detective Hauser nel film drammatico della HBO Mare of Easttown Kate Winslet. Il suo lavoro come avvocato difensore Roger Kressler in “Law & Order” e “Law & Order: Special Victims Unit” lo ha reso uno dei personaggi secondari più regolari della serie.

Sebbene Ned abbia molti crediti televisivi a suo nome, ha anche recitato in un sacco di grandi film… tra cui “Last Man Standing” con Bruce Willis‘Without Borders’, ‘Million Dollar Baby’, ‘Burning’, ‘Flags of Our Fathers’ e ‘Civil Action’… solo per citarne alcuni.

Nato e cresciuto a New York City, Ned ha iniziato a studiare recitazione al liceo… Ha ottenuto il suo primo film nel 1980 ed è stato anche in tournée nella commedia di Broadway “Brighton Beach Memoirs”. Ha anche co-fondato la Naked Angels Theatre Company nel 1987.

Ned Patricia e suo figlio sono sopravvissuti, lino. Aveva 65 anni. READ Otto premi non saranno trasmessi in diretta quest'anno (esclusivo) - The Hollywood Reporter